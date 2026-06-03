Activan Código Rosa por Supuesta Desaparición de un Bebé en Hospital del IMSS en Puebla

Intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles en el Hospital General de Zona 15 del IMSS en Tehuacán, luego de la supuesta desaparición de un bebé.

Tras el reporte de la no localización del recién nacido este 3 de junio, se activó el Código Rosa en el nosocomio, junto con los protocolos de búsqueda y verificación para dar con su paradero.

Reportan como desaparecido a un bebé en hospital del IMSS en Tehuacán

Lo anterior movilizó a la Policía Municipal de Tehuacán y se implementó la restricción de acceso al hospital del IMSS para facilitar las labores de rastreo.

Horas más tarde se informó que el padre de familia se retiró de las instalaciones junto con el bebé, sin notificar como establecen los protocolos al personal médico del nosocomio.

Confirman sano y salvo a bebé reportado como no localizado en Puebla

Personal del hospital logró establecer comunicación con los padres, quienes confirmaron que el menor se encuentra en su domicilio sano y salvo.

#IMSSPuebla informa respecto a la activación de Código Rosa en el HGZ No. 15 Tehuacán: pic.twitter.com/qHvdnrieEy — IMSS Puebla (@Imss_Pue) June 3, 2026

Las acciones implementadas por la supuesta desaparición, se realizaron en apego a los protocolos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con información de N+

JAPR