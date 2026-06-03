Activan Código Rosa por Supuesta Desaparición de un Bebé en Hospital del IMSS en Puebla

Se movilizó la Policía Municipal de Tehuacán y se implementó la restricción de acceso al hospital del IMSS para facilitar las labores de rastreo.

Durante varias horas se realizaron acciones de rastreo de un menor de edad.Foto: X @OroNoticiasPue

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Intensa movilización en el IMSS de Tehuacán: se activa Código Rosa por un bebé desaparecido. Finalmente, el pequeño está a salvo en su hogar. Descubre cómo se resolvió la situación.

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