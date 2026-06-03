Mujer Da a Luz en Baños de Plaza Comercial de la Ciudad de Veracruz; El Bebé No Sobrevivió

Una mujer con ocho meses de gestación dio a luz en el área de baños en una plaza comercial de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Mujer Da a Luz en Plaza Comercial al Norte de la Ciudad de VeracruzFoto: N+

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Tragedia en Veracruz: Mujer da a luz en una plaza comercial y el bebé fallece. Autoridades y servicios de emergencia en el lugar. Detalles del caso aquí.

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