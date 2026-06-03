Mujer Da a Luz en Baños de Plaza Comercial de la Ciudad de Veracruz; El Bebé No Sobrevivió

Durante el transcurso de este martes dos de junio, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos policiacos debido al reporte en el que se informaba acerca de una mujer que necesitaba asistencia médica en una plaza comercial de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

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De acuerdo con la información recabada, se trató de una mujer de aproximadamente 31 años que fue atendida debido a que comenzó con el trabajo de parto en uno de los baños de una plaza comercial de la colonia Cristóbal Colón, localizada en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

El reporte en el lugar confirmó el fallecimiento del bebé de ocho meses de gestación y complicaciones en la salud de la madre tras dar a luz, por lo que elementos técnicos en urgencias médicas atendieron y estabilizaron a la mujer.

Hasta el momento, no se han dado mayores detalles acerca de este hecho, por lo que aún se desconoce la identidad de la mujer, así como el estado actual de salud luego de dar a luz en uno de los baños de una plaza comercial ubicada en la avenida Cuauhtémoc, al norte de la ciudad de Veracruz.

Muere mujer por complicaciones de salud en calles del Puerto de Veracruz

Autoridades y cuerpos de emergencias arribaron hasta la calle Mariano Escobedo de la colonia Flores Magón, en la ciudad de Veracruz, el pasado lunes 25 de mayo, debido a que una mujer no mayor de 30 años perdió la vida en una banqueta.

Vecinos del lugar narran que apoyaron a la mujer proporcionándole ropa, así como un colchón. Asimismo, indicaron que la hoy fallecida llevaba alrededor de dos días en ese lugar con presuntas complicaciones de salud.

Sin embargo, debido al presunto mal estado de salud y a la condición de la mujer, no le fue posible recuperarse y perdió la vida. Minutos más tarde, al sitio arribaron autoridades, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias de ley.

Posteriormente, se realizó el levantamiento del cuerpo de la mujer. Hasta este momento, la mujer no ha sido identificada, por lo que se espera que en próximas horas se pueda llevar a cabo la identificación del cuerpo.