Hallan sin Vida a Segundo Motociclista Arrastrado por Inundación en Carretera Veracruz-Xalapa

Luego de que se registrara el fallecimiento de dos personas tras caer en un tragatormentas durante las fuertes lluvias registradas en distintos puntos de la entidad veracruzana, la tarde de este martes dos de junio se dio a conocer que sus cuerpos fueron hallados e identificados.

Según la información recabada, las víctimas fueron identificadas como Daniel, menor de edad que contaba con 15 años, y su padrastro, el señor Antonio Callejas, de 36 años, quienes empujaban una motoneta sobre la carretera Veracruz-Xalapa antes de caer y ser arrastrados por el tragatormentas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Motocicleta de Hombre y Menor que Fueron Arrastrados por la Inundación en Veracruz

El menor y su padrastro perdieron la vida al ser arrastrados por un tragatormentas en la carretera Veracruz-Xalapa.

La tarde de este martes, la motocicleta que empujaban Antonio y Daniel durante las intensas lluvias registradas durante la madrugada y en la que presuntamente se trasladaban, fue hallada con daños considerables.

Se trata de una motoneta negra con detalles en color rojo, la cual era empujada durante la inundación que dejaron las lluvias sobre la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de la localidad de Tejería, al poniente de la ciudad de Veracruz.

Según datos, el acumulamiento de agua habría ocasionado que ambas personas perdieran visibilidad sobre la zona en la que caminaban y, debido a la corriente, fueron arrastrados hasta un tragatormentas que terminó succionandolos.

El primer cuerpo fue hallado cerca de una empresa tubera en Tejería, Veracruz

Durante la mañana de este martes, habitantes de la zona de Tejería reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida a la salida del registro sobre las vías del tren y a un costado de una empresa tubera asentada en dicho sector de la ciudad y puerto de Veracruz.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo fue identificado como Daniel, de 15 años, quien se dedicaba a realizar labores de paramédicos con una ambulancia particular junto a su padrastro, quien hasta ese momento continuaba en calidad de no localizado.

Protección Civil acudió al punto del hallazgo para tomar conocimiento y atender el llamado de auxilio, para después proceder a realizar las diligencias correspondientes; ahí se informó y confirmó sobre el fallecimiento del joven en este accidente en Veracruz.