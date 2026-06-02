Hallan sin Vida a Segundo Motociclista Arrastrado por Inundación en Carretera Veracruz-Xalapa

El cuerpo de un menor de edad y su padrastro fueron hallados e identificados luego de perder la vida al ser arrastrados por un tragatormentas durante las inundaciones registradas en Veracruz.

Hallan sin Vida a Segundo Motociclista Arrastrado por Inundación en Carretera Veracruz-XalapaFoto: N+

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Inundaciones en Veracruz cobran dos vidas: Un menor y su padrastro fueron arrastrados por un tragatormentas. Descubre cómo ocurrió este incidente.

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Hallan a motociclistas arrastrados por inundación en Veracruz