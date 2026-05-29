Bebé de Siete Meses Permanece Grave tras Sufrir Caída en su Casa en Torreón
Bebé de siete meses permanece grave tras sufrir caída en su domicilio
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Un bebé de 7 meses está en estado crítico tras caer en su casa en Torreón. Los padres alertaron al 911 al notar vómitos. Fue trasladado de urgencia al hospital. Conoce más sobre este caso.
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PorRedacción N+
Un bebédesietemeses permanece internado en condición delicada en el Hospital General de Torreón luego de sufrir una caída dentro de su casa en el ejido FlordeJimulco que le provocó traumatismocraneoencefálico.
El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 29 de mayo, según el reporte preliminar, los padres notaron que el bebé presentaba vómito recurrente, minutos después del golpe, síntoma que los alertó sobre la gravedad de la lesión.
Ante la emergencia, los familiares solicitaron apoyo al número 911. Al conocer la situación, elementos de la Policía Estatal activaron un operativo de interceptación en carretera para abrir paso y escoltar el vehículo particular en el que era trasladado el bebé.
Paramédicos recibieron al bebé a su llegada a la ciudad y lo ingresaron de inmediato al área de urgenciaspediátricas del hospital general, donde médicos especialistas lo reportan en estadocrítico y bajo observación permanente.
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