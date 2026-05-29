Bebé de Siete Meses Permanece Grave tras Sufrir Caída en su Casa en Torreón

Un bebé de siete meses permanece internado en condición delicada en el Hospital General de Torreón luego de sufrir una caída dentro de su casa en el ejido Flor de Jimulco que le provocó traumatismo craneoencefálico.

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 29 de mayo, según el reporte preliminar, los padres notaron que el bebé presentaba vómito recurrente, minutos después del golpe, síntoma que los alertó sobre la gravedad de la lesión.

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Ante la emergencia, los familiares solicitaron apoyo al número 911. Al conocer la situación, elementos de la Policía Estatal activaron un operativo de interceptación en carretera para abrir paso y escoltar el vehículo particular en el que era trasladado el bebé.

Paramédicos recibieron al bebé a su llegada a la ciudad y lo ingresaron de inmediato al área de urgencias pediátricas del hospital general, donde médicos especialistas lo reportan en estado crítico y bajo observación permanente.

Muere menor tras caer dentro de kínder en Monclova

El 25 de mayo, un niño de seis años perdió la vida tras un incidente registrado al interior del Jardín de Niños “María Elena Chanes”, ubicado en la colonia Cañada en Monclova. De acuerdo con los reportes, el menor habría sufrido una caída mientras se encontraba en el área de juegos del plantel.

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Tras los hechos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la institución educativa para realizar las diligencias correspondientes e iniciar una carpeta de investigación.