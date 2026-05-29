Bebé de Siete Meses Permanece Grave tras Sufrir Caída en su Casa en Torreón

Bebé de siete meses permanece grave tras sufrir caída en su domicilio

Bebé de Siete Meses Permanece Grave tras Sufrir Caída en su Casa en TorreónFoto: N+

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Un bebé de 7 meses está en estado crítico tras caer en su casa en Torreón. Los padres alertaron al 911 al notar vómitos. Fue trasladado de urgencia al hospital. Conoce más sobre este caso.

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