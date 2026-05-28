Rescatan a Bebé y Niño que Quedaron Encerrados Dentro de Automóvil en Coahuila

Elementos de emergencia atendieron el reporte de dos menores que se encontraban encerrados dentro de un vehículo en el estacionamiento de una tienda comercial en Ramos Arizpe. Luego de arribar al lugar, los paramédicos lograron abrir la unidad para poner a salvo a los niños.

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De acuerdo con las autoridades, se trataba de un bebé de apenas unos meses de nacido y otro menor de aproximadamente 4 años, quienes afortunadamente no presentaban afectaciones en su estado de salud luego de ser revisados por los cuerpos de auxilio.

La madre de los menores señaló a los paramédicos que ingresó al supermercado para realizar unas compras y consideró que tardaría solo unos minutos, por lo que decidió dejar a los niños dentro del vehículo mientras realizaba sus actividades.

Autoridades de Gómez Palacio encuentran a menor desaparecida

Una adolescente de 16 años que contaba con una alerta de búsqueda activa en el Estado de México desde el 25 de mayo fue localizada por elementos del Agrupamiento Violeta de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio. La joven fue encontrada en las inmediaciones del bulevar Rebollo Acosta.

Tras su localización, la menor quedó bajo resguardo de las autoridades encargadas de la protección de niñas, niños y adolescentes para garantizar su integridad física y emocional. De acuerdo con los reportes, la joven habría abandonado su hogar por presuntos problemas de violencia familiar.