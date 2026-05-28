Rescatan a Bebé y Niño que Quedaron Encerrados Dentro de Automóvil en Coahuila

Autoridades rescataron a dos menores que se encontraban encerrados dentro un vehículo en Ramos Arizpe.

Rescatan a Bebé y Niño que Quedaron Encerrados Dentro de Automóvil en CoahuilaFoto: N+

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Impactante rescate en Ramos Arizpe: dos menores atrapados en un vehículo fueron salvados por paramédicos. Afortunadamente, ambos están bien. Descubre más sobre este incidente.

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