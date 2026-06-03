¿Memo Ochoa? Los 4 Futbolistas que Jugaron el Mundial 2006 y Estarán en 2026

El guardameta mexicano estará en un club exclusivo junto a dos de las leyendas más grandes en la historia de este deporte

Guillermo Ochoa durante un partido con la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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