¿Dónde Nacieron los Jugadores de la Selección Mexicana que Estarán en el Mundial?

Los 26 jugadores que integran la lista de convocados de la Selección Mexicana provienen de hasta cinco países diferentes en cuanto a su lugar de nacimiento

Julián Quiñones durante un entrenamiento de la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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