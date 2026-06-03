La Selección Mexicana ya tiene a sus 26 futbolistas que asistirán a la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre eligió a los que él consideró los mejores jugadores disponibles para representar a México en la justa futbolística más importante del mundo, la cual se jugará por tercera ocasión en nuestro país. En ese sentido, uno de los mayores debates alrededor de la lista de convocados es la presencia de elementos no nacidos en México.

Desde hace años, diversas selecciones nacionales han recurrido a jugadores que pese a haber nacido en otro país, tienen la posibilidad de representar a otro. Equipos como Francia incluso lograron salir campeones del mundo bajo esta estrategia y en México, para el Mundial 2026, hay cinco países de origen distintos de los cuales provienen algunos futbolistas.

¿Dónde nacieron los jugadores de la Selección Mexicana que estarán en el Mundial 2026?

Aquí te dejamos la lista de lugares de nacimiento de los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre, para representar a la Selección Mexicana en el Mundial.