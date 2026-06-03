¿Dónde Nacieron los Jugadores de la Selección Mexicana que Estarán en el Mundial?
Los 26 jugadores que integran la lista de convocados de la Selección Mexicana provienen de hasta cinco países diferentes en cuanto a su lugar de nacimiento
Los 26 jugadores que integran la lista de convocados de la Selección Mexicana provienen de hasta cinco países diferentes en cuanto a su lugar de nacimiento
La Selección Mexicana ya tiene a sus 26 futbolistas que asistirán a la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre eligió a los que él consideró los mejores jugadores disponibles para representar a México en la justa futbolística más importante del mundo, la cual se jugará por tercera ocasión en nuestro país. En ese sentido, uno de los mayores debates alrededor de la lista de convocados es la presencia de elementos no nacidos en México.
Desde hace años, diversas selecciones nacionales han recurrido a jugadores que pese a haber nacido en otro país, tienen la posibilidad de representar a otro. Equipos como Francia incluso lograron salir campeones del mundo bajo esta estrategia y en México, para el Mundial 2026, hay cinco países de origen distintos de los cuales provienen algunos futbolistas.
Aquí te dejamos la lista de lugares de nacimiento de los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre, para representar a la Selección Mexicana en el Mundial.
Raúl Rangel (Jalisco)
Guillermo Ochoa (Jalisco)
Carlos Acevedo (Coahuila)
Israel Reyes (Jalisco)
Jorge Sánchez (Coahuila)
Johan Vásquez (Sonora)
Edson Álvarez (Estado de México)
Jesús Gallardo (Tabasco)
Mateo Chávez (Nuevo León)
Álvaro Fidalgo (España)
Brian Gutiérrez (Estados Unidos)
Erik Lira (Ciudad de México)
Luis Romo (Sinaloa)
Gilberto Mora (Chiapas)
Luis Chávez (Jalisco)
Obed Vargas (Estados Unidos)
Orbelín Pineda (Guerrero)
César Huerta (Jalisco)
Roberto Alvarado (Guanajuato)
Julián Quiñones (Colombia)
Alexis Vega (Ciudad de México)
Armando González (Guanajuato)
Guillermo Martínez (Guanajuato)
Santiago Gimenez (Argentina)
Raúl Jiménez (Hidalgo)