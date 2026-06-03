Puebla Suma 500 Casos de Gusano Barrenador en Ganado y Mascotas: Cómo Detectarlo y Prevenirlo

En Puebla suman 500 casos de gusano barrenador en bovinos, caprinos y mascotas; la cifra va en aumento, toda vez que por el calor y lluvia la semana pasada identificaron 200, en N+ te decimos cómo detectarlo y prevenirlo para evitar desenlaces fatales.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano explicó que para evitar se convierta en problema de salud pública, existen seis brigadas en las zonas vulnerables para el monitoreo en rastros y mercados ganaderos.

Invierten 18 millones de pesos en salud ganadera de Puebla ante casos de gusano barrenador

Además, recalcó que al menos 18 millones de pesos fueron invertidos para la salud ganadera, por lo que exhortó a reportar cualquier caso sospechoso para actuar inmediatamente y evitar la propagación de la mosca transmisora.

El gusano barrenador representa grave amenaza para la salud del ganado, mascotas y en algunos casos al ser humano; Al no detectarla a tiempo puede ser devastadora.

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¿Cómo detectar el gusano barrenador en animales?

Por ello, es fundamental saber detectar si alguno de sus animales podría estar infectado, el gusano barrenador es causado por larvas que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, se distingue por heridas y puede generar:

Fiebre

Depresión

Inapetencia

Disminución en la producción láctea

Ganancia de peso

Por tanto, a ganaderos se recomienda:

Revisar diariamente al ganado, especialmente si tienen heridas.

Notificar cualquier signo de alarma para recibir apoyo oportuno.

A veterinarios:

Inspeccionar y tratar de inmediato los casos.

Controlar a las especies vulnerables y notificar cualquier sospecha.



A transportistas:

Asegurarse que los animales estén sanos

Verificar que hayan pasado por baños larvicidas

Cabe destacar que en los recientes días han circulado imágenes de presuntos casos de gusano barrenador en perros, lo que puso en alarma a la ciudadania que tiene mascotas, ante ello se recomienda revisar que los seres sintientes no tengan heridas abiertas y ante cualquier signo de alarma acudir al veterinario. Cualquier situación de riesgo deben reportarlo al 01 (800) 751 2100 o al 01 (55) 5905 1000 ext. 51235.

Con información de N+

MCS