Puebla Suma 500 Casos de Gusano Barrenador en Ganado y Mascotas: Cómo Detectarlo y Prevenirlo

Derivado del calor y la lluvia, la semana pasada se identificaron 200 casos más de gusano barrenador en bovinos, caprinos y mascotas en Puebla.

Suman 500 casos de gusano barrenador en Puebla.Foto: N+

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500 casos de gusano barrenador en Puebla: el calor y la lluvia aumentan el riesgo. Descubre cómo proteger a tus animales y reportar casos sospechosos.

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