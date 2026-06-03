Inauguración del Mundial 2026: ¿Cuántos Días, Horas y Minutos Faltan para el Inicio de la Copa?

Checa la cuenta regresiva del Mundial 2026 para que sepas cuándo y a qué hora inicia la Copa de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá

Checa la Cuenta Regresiva del Mundial 2026 con los Días, Horas y Minutos que Faltan para la InauguraciónLa inauguración del Mundial 2026 se realizará en el Estadio Ciudad de México. Foto: AP

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