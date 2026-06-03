Inauguración del Mundial 2026: ¿Cuántos Días, Horas y Minutos Faltan para el Inicio de la Copa?

El torneo más esperado de futbol está muy cerca de comenzar y si aún no sabes cuándo y a qué hora inicia la Copa de la FIFA, acá te traemos la cuenta regresiva sobre cuántos días, horas, minutos y segundos faltan para la inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Las selecciones han comenzado a llegar a los países anfitriones, por lo que ya todo está listo para que ruede el balón, pero antes el combinado mexicano encarará su última prueba de preparación, y en una nota previa te decimos la fecha y horario del México vs Serbia.

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¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se realizará en México el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes llamado Estadio Azteca, sede donde se jugará el primer partido del torneo de la FIFA entre la Selección Mexicana y Sudáfrica como parte de las acciones del Grupo A.

El espectáculo que abrirá la Copa del Mundo comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido inaugural programado para las 13:00 horas, es decir a la 1 de la tarde.

El evento marcará un momento histórico para el país, ya que el Estadio Ciudad de México se convertirá en el primer recinto en recibir tres inauguraciones mundialistas, después de haber sido sede en México 1970 y México 1986.

La ceremonia inaugural contará con un espectáculo musical único, ya que se confirmó la presencia de diferentes artistas mexicanos e internacionales como Belinda, Alejandro Fernández y J Balvin, aquí puedes consultar quiénes estarán.

¿Cuántos días faltan para el Mundial 2026?

Para que sepas exactamente cuántos días, horas, minutos y hasta segundos faltan para el inicio del Mundial 2026, en N+ te tenemos la cuenta regresiva en vivo y la podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.nmas.com.mx/temas/mundial/.

De igual forma, en este mini sitio del Mundial 2026 encontrarás las últimas noticias de la Copa de la FIFA, así como el Liveblog con el minuto a minuto de la inauguración y de los partidos más importantes del torneo que enfrentará a las mejores selecciones del mundo.

PPP