Isaac del Toro No Competirá en el Giro de Italia 2026

El Giro de Italia fue la carrera que lanzó al estrellato a Isaac del Toro en 2025, pues el mexicano se consolidó como la gran revelación del ciclismo mundial en ese año, en parte gracias a que portó la maglia rosa durante 11 etapas. Este año, la carrera se disputará del 8 al 31 de mayo, arrancando en Bulgaria y con su línea final en Roma. Participarán 23 equipos y la lista de competidores ya se filtró, pero el oriundo de Ensenada no aparece.

Isaac del Toro no va a competir, salvo cambio de último momento, en el giro de Italia 2026. La noticia ha generado sorpresa entre la afición latinoamericana, que esperaba ver al mexicano pelear nuevamente por el título tras su gran participación hace un año. Sin embargo, todo apunta a que su ausencia en la carrera por etapas no se debe a la lesión que sufrió hace unas semanas, sino que podría representar incluso una buena noticia para él.

Video: Faitelson Dice Que Algún Día Isaac del Toro Ganará el Tour de Francia

Isaac del Toro apunta al Tour de Francia

Todo parece indicar que la ausencia de Isaac del Toro en el Giro de Italia responde a una estrategia diseñada por su equipo, el UAE Team Emirates XRG. El objetivo es preparar al ciclista mexicano para que haga su debut en el Tour de Francia 2026, la carrera más prestigiosa del calendario. Del Toro sufrió una caída en la Vuelta al País Vasco, misma que le hizo abandonar aquella competición, por lo que ahora la meta es el es administrar su carga competitiva y prepararlo para debutar en la ronda francesa.

¿Qué lesión tiene Isaac del Toro?

Isaac del Toro sufrió una dura caída a 81 km de la línea de meta de la tercera etapa, junto a otros 5 corredores. Al levantarse del suelo fue atendido por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho. Hoy, miércoles 8 de abril, el equipo médico de UAE-Team Emirates ha confirmado la gravedad de la lesión para el mexicano.

A través de un comunicado, se dio a conocer que el 'Torito' "tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo", fueron las palabras del doctor Adrian Rotunno, Director Médico del equipo.

Noticias recomendadas:

DB