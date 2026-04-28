FIFA Cambia Reglas de Tarjetas Amarillas y Rojas para el Mundial; Aumenta Dinero a Selecciones.

La FIFA ajustó las reglas sobre tarjetas rojas y amarillas para combatir comportamientos discriminatorios y evitar que más jugadores sean suspendidos en partidos clave de eliminación durante el Mundial 2026, además de aprobar un alivio económico para los 48 equipos participantes.

A 44 días de la competencia internacional que iniciará en México, el ente rector del futbol anunció que los futbolistas que se tapen la boca durante confrontaciones pueden ser expulsados del partido.

La sanción es parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informaron la FIFA y la IFAB (International Football Association Board), el organismo internacional independiente encargado de definir, preservar y modificar las reglas del juego del futbol a nivel mundial.

"Estas decisiones son el resultado de exhaustivas consultas dirigidas por la FIFA con todas las partes interesadas clave", se indicó luego de la decisión acordada en el marco de la reunión especial en Vancouver, Canadá.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había expresado su apoyo al cambio legislativo sobre la cobertura de las bocas en una entrevista concedida el mes pasado a la cadena británica Sky News.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", afirmó.

"Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo", agregó.

La nueva normativa se produce tras la polémica desatada en febrero cuando el extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, fue acusado de insultar racialmente a la estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius Jr, durante un partido de la Champions League.

Se señaló a Prestianni de llamar repetidamente "mono" a Vinícius mientras se tapaba la boca.

El argentino negó haber insultado racialmente al jugador de la Canarinha, pero posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión -tres de ellos en suspenso- por "conducta homófoba".

Roja por abandonar la cancha

En un cambio de regla aparte que se aplicará en el Mundial, la FIFA señaló que también se introducirán tarjetas rojas para los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.

"Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego", agregó el organismo en la nota.

La FIFA señaló que cualquier equipo que provoque la suspensión definitiva de un partido perderá el encuentro por incomparecencia.

La medida se decidió luego del escándalo desatado en la final de la Copa de África de Naciones de este año.

Entonces, los jugadores de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico abandonaron el campo en Rabat después de que se señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido, que finalmente falló el delantero Brahim Diaz.

Senegal terminó ganando la final por 1-0 en la prórroga, pero fue despojado del título por la Confederación Africana de Futbol (CAF) en una decisión bomba emitida el mes pasado.

Los organizadores de las demás competiciones futbolísticas podrán decidir si aplican las modificaciones antes de que entren formalmente en vigor el 1 de julio de 2026, dijo Infantino en su cuenta en Instagram.

En el comunicado oficial, se indicó que los cambios se informarán a los 48 equipos participantes en la Copa Mundial en las próximas semanas.

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Anulación de amarillas

Una amnistía adicional de tarjetas amarillas, que borra el historial disciplinario de los jugadores dos veces durante el torneo ampliado en Norteamérica, fue propuesta este martes ante el consejo de la FIFA en Vancouver. Más tarde, el organismo confirmó el cambio en un comunicado.

"En línea con el formato ampliado, que incluye una ronda extra de eliminación directa, el Consejo de la FIFA confirmó una modificación al reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante la cual las tarjetas amarillas individuales en la fase final serán canceladas después de la fase de grupos y nuevamente tras los cuartos de final”, señaló.

En el Mundial, los jugadores deben cumplir un partido de suspensión si reciben tarjeta amarilla en dos juegos distintos, pero en torneos anteriores las tarjetas amarillas individuales se eliminaban después de los cuartos de final. Esto garantizaba que ningún jugador se perdiera la final por suspensión únicamente por haber sido amonestado en semifinales.

El formato ampliado a 48 selecciones, con una ronda adicional de dieciseisavos de final, llevó a la FIFA a revisar las reglas para favorecer que más jugadores se mantengan en la cancha.

La FIFA borrará el historial disciplinario de los jugadores con una tarjeta amarilla tras los tres partidos de la fase de grupos, de modo que inicien la fase de eliminación directa sin antecedentes.

Una segunda amnistía después de los cuartos de final aplicará para quienes hayan recibido una amarilla en las tres rondas previas de eliminación y cuyos equipos avancen a semifinales.

El alivio mundialista de millones de dólares

La FIFA también anunció este martes un aumento del 15% en los recursos financieros a repartir entre las 48 selecciones participantes, alcanzando un total de 871 millones de dólares, es decir, poco más de 18 millones de dólares por equipo.

At a Special Meeting held in Vancouver, Canada, @TheIFAB unanimously approved two FIFA-proposed Law amendments to address discriminatory and inappropriate behaviour. — FIFA (@FIFAcom) April 28, 2026

Las nuevas cifras incluyen un incremento en el apoyo para preparación, de 1.5 a 2.5 millones de dólares por selección, y en los pagos por clasificación, de 9 a 10 millones de dólares.

Se trata de un gran incremento frente a la cifra inicial de 727 millones anunciada en diciembre pasado.

La decisión se produce después de que, según informes, varias federaciones expresaran su preocupación de que los elevados costos de viaje, impuestos y operaciones en general pudieran provocar pérdidas económicas a los participantes.

Los cambios administrativos y reglamentarios se anunciaron mientras los delegados de la FIFA se reúnen en Vancouver antes del Congreso del organismo el jueves 30 de abril.

Se trata de la última reunión del órgano rector del futbol internacional previo al inicio del Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, del 11 de junio al 19 de julio.

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Con información de Agencias

ASJ