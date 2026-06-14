Capturan a 6 Presuntos Integrantes del CJNG, Operaban en Edomex y CDMX

Los seis presuntos integrantes del CJNG fueron vinculados a proceso tras cateos en CDMX y Edomex, donde se aseguraron drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo.

Capturan a 6 Presuntos Integrantes del CJNG. Foto: Cuartoscuro/ArchivoCapturan a 6 Presuntos Integrantes del CJNG. Foto: Cuartoscuro/Archivo
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