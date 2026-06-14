Capturan a 6 Presuntos Integrantes del CJNG, Operaban en Edomex y CDMX

Seis personas fueron detenidas tras un operativo en inmuebles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México, donde autoridades aseguraron droga, armas de fuego y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

Las acciones derivaron de una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de un grupo presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicado a la venta de narcóticos en Texcoco y la capital del país. A partir de esta información se desplegaron cateos simultáneos en tres domicilios.

FGR

Durante las intervenciones fueron detenidas Celia “N”, Mario “N” y Viridiana “N”, a quienes se les atribuye la posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina, además de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. También fueron asegurados teléfonos celulares y otros indicios.

En un segundo caso, Andrés “N” y David “N” quedaron relacionados con la posesión de drogas con fines de comercio, mientras que Jorge “N” fue detenido con presunta posesión de narcóticos, armas, cartuchos y componentes para arma de fuego.

¿Qué pasará con los detenidos?

Las detenciones se realizaron durante cateos en los que se aseguraron motocicletas, un vehículo, dinero en efectivo y diversos objetos presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez, quien determinó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa. En todos los casos se establecieron plazos de entre mes y medio y tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Los imputados permanecerán en reclusión mientras continúa el proceso judicial en su contra.