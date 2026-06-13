Muere Hombre Armado Tras Persecución que Inició en Mexicali y Terminó en Tecate

Una persecución que inició en el municipio de Mexicali y se extendió hasta Tecate movilizó a corporaciones federales, estatales y municipales la tarde de este sábado. El operativo concluyó con la muerte de un hombre armado que presuntamente intentó evadir a las autoridades tras ignorar un punto de revisión.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto circulaba a bordo de un vehículo cuando presuntamente desatendió las indicaciones de alto emitidas por las autoridades en un punto de revisión ubicado en la zona de Centinela, en Mexicali.

Tras evadir el filtro de seguridad, se inició una persecución en la que participaron elementos de la Policía Municipal de Mexicali, así como corporaciones estatales y federales.

Autoridades Reforzaron Operativo en Tecate

Al ingresar el vehículo al municipio de Tecate, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal se sumaron a las labores de contención para apoyar a las corporaciones que participaban en el seguimiento.

El objetivo fue impedir el avance del vehículo y reducir los riesgos para automovilistas y habitantes de la zona.

Intercambio de Disparos Dejó Patrullas Dañadas

Durante el operativo se registró un intercambio de disparos entre el sospechoso y las autoridades.

Como resultado de los hechos, dos unidades de la Policía Municipal de Tecate presentaron daños por impactos de proyectil, aunque no se reportaron agentes lesionados de manera inmediata.

La persecución concluyó cuando el sujeto perdió la vida durante los hechos, según los primeros reportes oficiales.

Las autoridades informaron que corresponderá a las instancias competentes determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento, así como integrar las investigaciones correspondientes.

APG