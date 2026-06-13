Muere Hombre Armado Tras Persecución que Inició en Mexicali y Terminó en Tecate

Dos patrullas municipales resultaron dañadas durante el operativo desplegado por autoridades de los tres órdenes de gobierno

Frustran fuga de sujeto armado en TecateFoto: Ayuntamiento de Tecate

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