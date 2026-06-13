Advierten Ola de Calor con Temperaturas de Hasta 42°C en Baja California; ¿Cuándo Inicia?

Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante el aumento gradual de las temperaturas

Advierten Ola de Calor con Temperaturas de Hasta 42°C en Baja California; ¿Cuándo Inicia?Foto: N+

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Protección Civil advierte: ola de calor en Baja California. Mexicali, Tecate y San Felipe bajo alerta. Mantente informado y sigue las recomendaciones para cuidar tu salud.

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