Advierten Ola de Calor con Temperaturas de Hasta 42°C en Baja California; ¿Cuándo Inicia?

Protección Civil de Baja California informó que a partir de este viernes 12 de junio iniciará una ola de calor que afectará principalmente a Mexicali, Tecate y San Felipe, donde se esperan temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados.

Mexicali Alcanzará las Temperaturas Más Altas

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia estatal, en Mexicali se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados centígrados.

Mientras tanto, en Tecate y San Felipe los termómetros podrían alcanzar hasta los 36 grados centígrados durante los próximos días.

Protección Civil explicó que una ola de calor se caracteriza por un periodo prolongado de temperaturas extremas que superan los promedios habituales de la región.

Además, indicó que los pronósticos apuntan a que las condiciones cálidas continuarán intensificándose en las próximas semanas.

Emiten Recomendaciones para Evitar Afectaciones

Ante el incremento de las temperaturas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado de forma constante, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

También pidieron especial atención a niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, al ser los grupos más vulnerables ante el calor extremo.

Protección Civil recordó a la ciudadanía no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados, así como evitar fogatas o quemas que puedan generar emergencias adicionales durante esta temporada.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas para reducir riesgos a la salud.

APG