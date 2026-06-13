Sujetos Balean a Hombre para Intentar Quitarle 30 Mil Pesos en Tehuacán, Puebla

La tarde del sábado 13 de junio de 2026, un hombre resultó lesionado por arma de fuego durante un violento intento de asalto registrado en el municipio poblano de Tehuacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Adolfo López Mateos, en la colonia La Huizachera, donde presuntos delincuentes intentaron despojar a la víctima de 30 mil pesos.

Balean a hombre durante intento de asalto en Tehuacán, Puebla

De acuerdo con información preliminar de la Policía Municipal de dicha demarcación, el hombre se habría resistido al robo, situación que derivó en que los agresores le dispararan.

Tras recibir el impacto de bala, logró correr para ponerse a salvo en un gimnasio cercano, donde solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para atenderlo, fue reportado estable.

Los elementos de seguridad municipal acordonaron la zona para preservar los indicios balísticos e iniciar las investigaciones correspondientes. No se reportan personas detenidas y las autoridades ya realizan las indagatorias para identificar y localizar a los responsables.

Sujeto asalta a cuentahabiente y dispara para escapar en la Recta a Cholula de Puebla

La mañana de este viernes 12 de junio se reportó un violento asalto contra una persona que retiró dinero de un banco en Puebla. La víctima fue despojada del efectivo en la lateral de la Recta a Cholula, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente.

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En esa zona la Policía Municipal de San Andrés Cholula llegó al auxilio y el sujeto detonó su arma de fuego para tratar de darse a la fuga. La agresión detonó una persecución y balacera que culminó con la detención del presunto responsable, así como un arma de fuego.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ