Sujetos Balean a Hombre para Intentar Quitarle 30 Mil Pesos en Tehuacán, Puebla

La víctima se registró al asalto, por lo que los delincuentes dispararon en su contra. Sin embargo, se pudo refugiar dentro de un gimnasio.

Intento Asalto Hombre Baleado 30 Mil Pesos Colonia La Huizachera Tehuacán PueblaFoto: Archivo N+

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Hombre baleado en Tehuacán tras resistirse a un asalto. Logró refugiarse en un gimnasio. Policía investiga para identificar a los agresores. Conoce más detalles.

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