Detienen a Nueve Presuntos Ladrones de Transporte de Carga en Huejotzingo, Puebla

Este jueves 11 de junio de 2026 se dio a conocer las detenciones de nueve sujetos presuntamente relacionados con el robo a transporte de carga en el municipio poblano de Huejotzingo.

De acuerdo con las autoridades, en un inmueble del Primer Barrio, los hoy arrestados resguardaban paquetes de tortillas y tostadas obtenidos presuntamente durante un asalto en carretera.

Detienen a nueve ladrones de transporte de carga en Huejotzingo, Puebla

Resultado de una acción interinstitucional contra el robo a transporte de carga, la Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a nueve hombres presuntamente relacionados con esta actividad ilícita.

Los probables responsables fueron identificados como Alberto “N”, Omar “N”, Yoshimatsu “N”, Axel “N”, Emiliano “N”, Uriel “N”, Alfredo “N”, Alexis “N” y José “N”.

Con la detención de nueve hombres en Huejotzingo, @SEMAR_mx, Policía Estatal y @FiscaliaPuebla asestan un contundente golpe al robo a transporte de carga.



Se trata de Alberto N., Omar N., Yoshimatsu N., Axel N., Emiliano N., Uriel N., Alfredo N., Alexis N. y José N. quienes… pic.twitter.com/y9YUPZhfcD — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 11, 2026

Las nueve personas fueron ubicadas al interior de un inmueble del Primer Barrio de Huejotzingo, donde resguardaban paquetes de tortillas y tostadas obtenidos presuntamente durante un asalto en carretera.

Durante esta intervención, las instituciones de seguridad y procuración de justicia aseguraron un tráiler y recuperaron un tractocamión robado durante la madrugada de este 11 de junio. Asimismo, el inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Acusan Irregularidades durante Recuperación de Camión Robado en Huejotzingo, Puebla

Recuperan dos camionetas con reporte de robo en Puebla

Este mismo martes, gracias al trabajo conjunto entre la Policía Estatal de Puebla y Tlaxcala, así como al monitoreo permanente de los centros de control y videovigilancia, fue posible localizar y recuperar una camioneta con reporte de robo en el municipio de San Martín Texmelucan.

En Huejotzingo, la Policía Estatal, con apoyo de @GN_MEXICO_, recuperó una camioneta con reporte de robo.



Este resultado fue posible gracias a una denuncia oportuna y a la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.



El @Gob_Puebla fortalece la coordinación con las… pic.twitter.com/RCziXoIHrx — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 11, 2026

Más tarde, en el municipio de Huejotzingo, la Policía Estatal y la Guardia Nacional recuperaron otra camioneta con reporte de robo, gracias a una denuncia oportuna por parte del propietario.

Con información de N+

GMAZ