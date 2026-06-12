Detienen a Nueve Presuntos Ladrones de Transporte de Carga en Huejotzingo, Puebla

Los hoy arrestados resguardaban paquetes de tortillas y tostadas que habrían sido obtenidos durante un asalto en carretera.

Detenidos Nueve Ladrones Asalto Robo Transporte Carga Huejotzingo PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Autoridades en Puebla detienen a 9 sospechosos de robo de carga. Recuperan tráiler y tractocamión robados. Conoce los detalles de esta acción conjunta.

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