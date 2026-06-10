Fiscalía Recupera Camioneta Robada Tras Asalto Armado contra una Mujer en Puebla

Un video compartido en redes sociales mostró la frustración de una mujer luego de vivir un asalto en Puebla, de acuerdo a los hechos, la víctima había sido despojada de su camioneta a punta de pistola cuando transitaba a la altura de Lomas La Carcaña en el municipio de San Pedro Cholula.

En la grabación se logra ver cómo la fémina corre atrás de la unidad color blanco, sin embargo, los delincuentes huyeron a toda velocidad y ella no pudo detenerlos, mientras que testigos de este robo únicamente se quedaron parados sin poder ayudarla.

Video: Roban camioneta a una mujer a punta de pistola en Puebla

A través de redes sociales la familia de la afectada compartió el video en el que se ve cómo los hampones escapan por lo que pidieron apoyo a la ciudadanía para difundir el caso y en caso de ver su unidad reportarlo a las autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Roban Camioneta a una Mujer a Punta de Pistola en Puebla

Por otro lado, los propietarios de la camioneta con placas de circulación UFJ-153-B hicieron el reporte a las autoridades competentes con la esperanza de poder recuperarla.

La Fiscalía de Puebla recupera camioneta robada de una mujer en San Pedro Cholula

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recuperó la camioneta blanca con placas de circulación Ufj-153-B que había sido robada a punta de pistola en el Camino Real a Momoxpan perteneciente al municipio de San Pedro Cholula.

Se sabe que los delincuentes habían despojado a la mujer de su camioneta a la altura Lomas de La Carcaña y luego de unas horas, las autoridades ubicaron la unidad y solicitaron al propietario acudir a la Coordinación General Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar los trámites correspondientes para la acreditación de propiedad y devolución del vehículo.

La Fiscalía General del Estado recuperó un vehículo Volkswagen blanco con placas UFJ-153-B, que contaba con reporte de robo vigente.#FiscalíaInforma | https://t.co/y5dtQQ7Fb8 pic.twitter.com/kH0hNDuhvR — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 10, 2026

Este caso refuerza el llamado a la sociedad para reportar o denunciar cualquier hecho delictivo a través del número de emergencias 9-1-1, pues cada minuto puede ser clave para combatir la delincuencia.

Con información de Cristóbal Lobato.

MCS