Fiscalía Recupera Camioneta Robada Tras Asalto Armado contra una Mujer en Puebla

Luego de un asalto a punta de pistola contra una mujer en Lomas La Carcaña de Cholula, la Fiscalía de Puebla confirmó que la unidad fue recuperada.

Camioneta recuperada tras asalto en Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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Una mujer en Puebla sufrió un asalto a punta de pistola en Cholula. La Fiscalía recuperó su camioneta robada. Descubre cómo la denuncia rápida ayudó a resolver el caso.

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Fiscalía Recupera Camioneta Robada Tras Asalto Armado contra una Mujer en Puebla