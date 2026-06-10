Fiscalía Recupera Camioneta Robada Tras Asalto Armado contra una Mujer en Puebla
Luego de un asalto a punta de pistola contra una mujer en Lomas La Carcaña de Cholula, la Fiscalía de Puebla confirmó que la unidad fue recuperada.
Foto: Fiscalía de Puebla
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Una mujer en Puebla sufrió un asalto a punta de pistola en Cholula. La Fiscalía recuperó su camioneta robada. Descubre cómo la denuncia rápida ayudó a resolver el caso.
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PorRedacción N+
Un video compartido en redes sociales mostró la frustración de una mujer luego de vivir un asalto en Puebla, de acuerdo a los hechos, la víctima había sido despojada de su camioneta a punta de pistola cuando transitaba a la altura de Lomas La Carcaña en el municipio de San Pedro Cholula.
En la grabación se logra ver cómo la fémina corre atrás de la unidad color blanco, sin embargo, los delincuentes huyeron a toda velocidad y ella no pudo detenerlos, mientras que testigos de este robo únicamente se quedaron parados sin poder ayudarla.
Video: Roban camioneta a una mujer a punta de pistola en Puebla
A través de redes sociales la familia de la afectada compartió el video en el que se ve cómo los hampones escapan por lo que pidieron apoyo a la ciudadanía para difundir el caso y en caso de ver su unidad reportarlo a las autoridades.
Por otro lado, los propietarios de la camioneta con placas de circulación UFJ-153-B hicieron el reporte a las autoridades competentes con la esperanza de poder recuperarla.
La Fiscalía de Puebla recupera camioneta robada de una mujer en San Pedro Cholula
Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Pueblarecuperó la camioneta blanca con placas de circulación Ufj-153-B que había sido robada a punta de pistola en el Camino Real a Momoxpan perteneciente al municipio de San Pedro Cholula.
Se sabe que los delincuentes habían despojado a la mujer de su camioneta a la altura Lomas de La Carcaña y luego de unas horas, las autoridades ubicaron la unidad y solicitaron al propietario acudir a la Coordinación General Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar los trámites correspondientes para la acreditación de propiedad y devolución del vehículo.
Este caso refuerza el llamado a la sociedad para reportar o denunciar cualquier hecho delictivo a través del número de emergencias 9-1-1, pues cada minuto puede ser clave para combatir la delincuencia.