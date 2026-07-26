Seguridad

Golpe a "Los Deltas": Aseguran Vehículos, Motos y Efectivo en Operativo en Zapopan

Marina, SSPC y FGR detuvieron a seis personas y aseguraron armas, droga y vehículos en tres cateos en Zapopan, Jalisco

Vehículos, Motos y Efectivo Asegurados en Operativo de ZapopanSeis personas fueron detenidas durante los cateos realizados por Marina, SSPC y FGR en Zapopan, Jalisco; entre ellas se encuentra un menor de edad. Foto: Marina/SSPC/FGR

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