Golpe a "Los Deltas": Aseguran Vehículos, Motos y Efectivo en Operativo en Zapopan

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres órdenes de cateo en las colonias Mirador, Arboledas y Arcos de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde detuvieron a seis personas y aseguraron armamento, droga, dinero en efectivo y vehículos.

Los detenidos, entre ellos un menor de edad, están vinculados a una célula delictiva relacionada con el grupo conocido como "Los Deltas", identificado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué se aseguró en los cateos de Zapopan?

10 armas largas y tres armas cortas.

Cargadores y municiones.

Dosis de drogas sintéticas.

Dinero en efectivo y equipo táctico.

Cuatro motocicletas y dos vehículos.

Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron a los agentes de seguridad ubicar los tres inmuebles, señalados como parte de una red delictiva dedicada a robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio. Con la información recabada, un juez de control emitió las órdenes de cateo correspondientes, que fueron cumplimentadas de manera simultánea.

Uno de los dos vehículos asegurados durante los cateos vinculados con una red delictiva dedicada a robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio en Zapopan, Jalisco. Foto: Marina/SSPC/FGR

Entre las seis personas detenidas se encuentra un menor de edad. A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Una de las cuatro motocicletas aseguradas en los inmuebles cateados por Marina, SSPC y FGR en el municipio de Zapopan, Jalisco. Foto: Marina/SSPC/FGR

CT