Isaac del Toro Conquista la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026

El mexicano Isaac del Toro se impuso en la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 este sábado 13 de junio, acortando distancias con el líder de la general, Luke Tuckwell, mientras que el favorito previo a la carrera, Paul Seixas, perdió tiempo debido a una caída.

🔥🦅🥇Yes!!! @ISAACDELTOROx1 conquers the Grand Colombier!



A stunning display on the final climb sees our Mexican National Champion claim a brilliant solo victory on Stage 7 of the #TourAuvergneRhoneAlpes 🇫🇷.



¡Vamos, Torito! 🇲🇽🔥 #WeAreUAE pic.twitter.com/7wcy4a4z1D — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 13, 2026

¿Cómo le fue a Isaac del Toro hoy?

Del Toro calculó a la perfección su ataque en la subida final de la etapa de 133 km, que iba de La Bridoire a Grand Colombier, superando al español Juan Ayuso a falta de solo 1,5 km para la meta.

Ayuso había sido el primero en atacar en la exigente ascensión final a Grand Colombier —a unos 7 kilómetros de la llegada—, justo después de que el pelotón neutralizara a los últimos integrantes de la escapada del día antes de comenzar la subida definitiva.

Sin embargo, Del Toro, de 22 años, no le perdió la pista a pesar de haber llegado a ceder hasta 25 segundos en un momento dado; cuando lanzó su ataque definitivo por la victoria, Ayuso no pudo responder.

Fue un regreso a la buena forma muy oportuno para Del Toro, quien había ganado el UAE Tour y la Tirreno-Adriático a principios de año antes de verse obligado a abandonar la Vuelta al País Vasco en abril tras una caída.

"Es una locura estar en esta posición", declaró Del Toro. "Me cuesta un poco afrontar estas subidas largas, pero me estoy acostumbrando y mejorando en cada carrera.

"No estaba rebosante de confianza, pero realmente quería intentar conseguir la victoria hoy".

Su estado de ánimo contrastaba enormemente con el de Ayuso.

"Estoy decepcionado porque obviamente ataqué demasiado pronto y desde muy lejos, y tiré por la borda la victoria", lamentó el corredor de 23 años.

Isaac del Toro llega en tercer lugar a la etapa final

Del Toro ascendió al tercer puesto de la general, a 49 segundos de Tuckwell y a solo siete segundos del estadounidense Matteo Jorgenson, quien fue cuarto en la etapa a 41 segundos.

Ayuso, segundo en la etapa a 24 segundos, subió al cuarto puesto de la general a 1:06, mientras que Seixas ocupa la sexta posición a 1:54.

La etapa final del domingo, que va de Beaufort a Plateau de Solaison-Brison, tiene un recorrido de solo 120 km, pero incluye cuatro ascensiones brutales.

Comienza con la subida más corta y empinada, el Col du Pré (6.9 km con una pendiente media del 10.1 %), y termina con la más dura: una ascensión extenuante de 11.3 km con una pendiente media del 9.1 %.

🇲🇽 Isaac Del Toro remporte l’étape 7 au Grand Colombier ! 🏆



🏁 Isaac Del Toro wins Stage 7 on the Grand Colombier! 🏆#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/70QQyRoGjm — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 13, 2026

Con información de AFP.