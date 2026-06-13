Isaac del Toro Conquista la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026

Tras una batalla en el ascenso final, el de Ensenada logró una brillante victoria en solitario

Isaac del Toro en Tour Auvergne-Rhone-AlpesIsaac del Toro en Tour Auvergne-Rhone-Alpes este sábado. Foto: AFP
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