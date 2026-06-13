Irán Descarta la Firma de un Acuerdo con EUA el Domingo

En el medio estatal se confirmó que tienen que esperar para conocer la fecha exacta de la firma, pero adelantaron que no será el domingo

Irán niega que acuerdo se vaya a firmar el domingo.Desde hace meses, Pakistán trata de llevar a las dos partes a un acuerdo. Foto: Getty Images
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