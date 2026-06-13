Maestros de la CNTE Rechazan Receso de la Huelga Nacional; Mantendrán Bloqueos en CDMX

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó entrar en un receso de la huelga nacional, por lo que mantendrá las movilizaciones y protestas que realiza en distintas entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, como parte de su jornada de lucha.

A través de un comunicado, la organización magisterial informó que la consulta realizada entre sus bases en Oaxaca para definir el rumbo del movimiento concluyó con el rechazo a la propuesta de suspender temporalmente la huelga, aunque la diferencia entre las posturas fue mínima.

La CNTE señaló que los trabajadores de la educación determinaron continuar con la jornada nacional de lucha que inició el pasado 25 de mayo, al considerar que aún no existen respuestas satisfactorias a las principales demandas planteadas por el magisterio democrático.

De acuerdo con la organización, el resultado de la consulta refleja el compromiso de miles de docentes que consideran necesario mantener la presión para lograr avances en las negociaciones con las autoridades y obtener soluciones a los planteamientos centrales del movimiento.

La Sección 22 destacó que la decisión fue tomada de manera colectiva por las bases movilizadas, las cuales optaron por dar continuidad a las acciones de protesta mientras no existan respuestas concretas a sus exigencias.

Asimismo, la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 avaló los resultados de la consulta y ratificó la continuidad de la huelga nacional, así como de la jornada de movilizaciones que encabeza la CNTE en diferentes puntos del país.

¿Qué piden los maestros de la CNTE que protestan en CDMX?

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que participan en las movilizaciones en la Ciudad de México se sumaron a la huelga nacional al considerar que diversas políticas impulsadas por el Estado han afectado sus derechos laborales y sociales como trabajadores del sector público.

A través de sus redes sociales, la organización magisterial ha reiterado que sus protestas buscan que las autoridades atiendan una serie de demandas que consideran prioritarias para el gremio docente.

Entre sus principales exigencias se encuentran: