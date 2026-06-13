Maestros de la CNTE Rechazan Receso de la Huelga Nacional; Mantendrán Bloqueos en CDMX

Acordaron mantener las movilizaciones y bloqueos al considerar que sus demandas siguen sin respuesta

CNTE hoy sábado 13 de junio. Foto: CuartoscuroCNTE hoy sábado 13 de junio. Foto: Cuartoscuro

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La CNTE rechaza suspender la huelga nacional y mantiene bloqueos en CDMX. Exigen abrogación de leyes y aumento salarial. ¿Qué más piden los maestros?

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