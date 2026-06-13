Vuelca Tráiler Cargado con Naranjas en Puente de Oceanía; Capitalinos Hacen Rapiña

El vehículo de carga transportaba alrededor de 12 toneladas de naranjas y lima, que fueron hurtadas tras su caída de la caja del tráiler

Tráiler vuelca en Distribuidor Heberto Castillo.Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+