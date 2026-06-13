Vuelca Tráiler Cargado con Naranjas en Puente de Oceanía; Capitalinos Hacen Rapiña

Un tráiler estuvo a punto de caer luego de volcar en el Distribuidor Heberto Castillo, a la altura de la avenida Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga tuvo una falla en sus frenos, por lo que perdió la estabilidad y acabó apenas sostenida por el muro de contención.

El incidente se registró en los carriles con dirección al Estado de México, cerca de Metro Ricardo Flores Magón.

En video fue captada la impactante volcadura, que no dejó lesionados, pero estuvo cerca de generar un incidente mayor.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Tráiler Cargado con Naranjas Queda Colgando de Puente en CDMX

Se registra rapiña

El tráiler accidentado transportaba alrededor de 12 toneladas de naranjas y limas, las cuales cayeron de la caja.

Luego del incidente, se registró rapiña de las frutas que cayeron sobre la vialidad y en el camellón debajo de los puentes que conectan el norte con el centro de la ciudad.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al conductor de la unidad y señalaron que no tenía lesiones.