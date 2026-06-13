Al Menos 5 Muertos en Choque entre Tráiler y Autobús en Carretera de Guanajuato

El fatal incidente sucedió cerca del km 049+950, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí.

Choque entre autobus y trailerFoto: Facebook Bomberos Voluntarios de San José Iturbide
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