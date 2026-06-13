Al Menos 5 Muertos en Choque entre Tráiler y Autobús en Carretera de Guanajuato

Un fuerte choque en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, en Guanajuato, dejó al menos cinco personas muertas la madrugada de este sábado 13 de junio 2026, informaron autoridades estatales.

La Guardia Nacional informó que el fatal incidente sucedió cerca del km 049+950, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, cerca del municipio de San Jerónimo, con dirección a San Luis Potosí.

Añadió que, debido a este accidente vial, se cerró en su totalidad la vía.

Incidente vial en autopista de Guanajuato

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de la 1:40 de la mañana del sábado, cuando un autobús de pasajeros, el cual se dirigía de Puebla a Monterrey, y un tráiler se vieron involucrados en un choque.

En las labores de atención participaron elementos de Bomberos de San José Iturbide, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil municipal y el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, quienes realizaron el rescate y traslado de los aficionados.

De las personas fallecidas, las autoridades del estado informaron que son tres hombres, una mujer y un menor.