Marchas HOY 13 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 13 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 21 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Xochimilco

El Comité Cueto Contigo marchará de:

12:30 Horas.

Glorieta de Vaqueritos , en Anillo Periférico y Canal de Miramontes, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.

Con destino a la Plaza Central de Xochimilco, en Vicente Guerrero y avenida 16 de Septiembre, colonia El Rosario, alcaldía Xochimilco.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

Durante el día.

Un lugar por definir.

Xochimilco

El Grupo de Acción Revolucionaria se reunirá en:

10:30 Horas.

Kiosco de Xochimilco, en avenida 16 de Septiembre y Pino, colonia El Rosario, alcaldía Xochimilco.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

People for Bikes Roma rodarán de:

07:00 Horas.

People for Bikes “Sucursal Roma” , en Zacatecas 55, colonia Roma Norte.

Con destino a Teotihuacán, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ