Marchas HOY 13 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Vas a salir en CDMX este 13 de junio? Conoce las marchas y eventos que podrían afectar tu trayecto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+