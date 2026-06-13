Se Cumple Plazo Judicial: Comienza Retiro del Nombre de Trump del Centro Kennedy

En diciembre de 2025, fue colocado el nombre del actual mandatario en la fachada del recinto cultural, lo que derivó en una polémica más para Trump

Trabajadores retiran nombre de Trump en el Centro KennedyTrabajadores retiran nombre de Trump del Centro Kennedy. Foto Reuters

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El Centro Kennedy elimina el nombre de Trump de su fachada. La administración acata la orden judicial, poniendo fin a una controversia más del mandatario.

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Retiran Nombre de Trump de Centro Kennedy por Orden Judicial