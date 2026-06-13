Se Esperan Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas y Caída de Granizo en Gran Parte del País

Para este sábado 13 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Este día, se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Jalisco, según el reporte meteorológico.

Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

Y prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Jalisco (oeste y centro) y Chiapas (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Nayarit (sur), Michoacán (norte), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Tabasco (sureste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guerrero (norte), Guanajuato (centro y oeste), Querétaro (norte y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (centro y este) y Sinaloa (norte).

De 40 a 45 °C: Chihuahua (oeste y este), Coahuila (suroeste) y Durango (noreste y noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

En el transcurso de la mañana, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (norte, centro y este); condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM