Se Esperan Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas y Caída de Granizo en Gran Parte del País

También se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana y la onda de calor en cinco entidades

Elementos de equipos de emergencia ayudan a destapar alcantarillado en la CDMXLa zona sur de la Ciudad de México fue la más afectada por las lluvias de este viernes 12 de junio. Foto: Cuartoscuro

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Este sábado, lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizo afectarán el noreste, oriente y sureste de México. La ola de calor persiste en el norte. Descubre más detalles.

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