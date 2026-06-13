Reportan Fuerte Tormenta en el Área Metropolitana de Guadalajara; Estas son las Afectaciones

Este viernes 12 de junio se reportó una fuerte tormenta en el Área Metropolitana de Guadalajara que comenzó alrededor de las 8:20 de la noche, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, sin embargo, sí hay ciudadanos atrapados entre la lluvia.

La aplicación móvil de Jalisco Alerta de Protección Civil de Jalisco, informó que Zapopan activó alerta roja por lluvias, por lo que recomienda evitar salir, ya que hay árboles caídos y objetos que pueden representar una amenaza directa.

Suspenden actividades en torno al Mundial 2026 en Guadalajara

El gobierno de Guadalajara, a través de redes sociales, publicó un comunicado en el que confirma que se suspendieron los eventos en donde se transmite el partido de Estados Unidos vs Paraguay en el Fan Fest que se realiza en el municipio tapatío, y que forma parte del Mundial 2026.

"Por inicio de lluvia y tormenta eléctrica, se cancela la transmisión del partido Estados Unidos vs Paraguay en el Fan Festival de Guadalajara", dice el comunicado.

Importante:



Por inicio de lluvia y tormenta eléctrica, se cancela la transmisión del partido Estados Unidos vs Paraguay en el FIFA Fan Festival de Guadalajara.



Te pedimos seguir las recomendaciones de protección civil. — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) June 13, 2026

Además, también fueron canceladas las presentaciones musicales y otras celebraciones en el centro histórico de Guadalajara, como parte de la justa deportiva que estos días se llevan a cabo.