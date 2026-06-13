Reportan Fuerte Tormenta en el Área Metropolitana de Guadalajara; Estas son las Afectaciones

Este 12 de junio se reportó una fuerte tormenta en el Área Metropolitana de Guadalajara, hasta el momento no se han registrado afectaciones graves o personas lesionadas

LluviaFoto: N+

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Una fuerte tormenta azotó el Área Metropolitana de Guadalajara. Estas son las últimas noticias sobre la lluvia este 12 de junio

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