Reportan Cierres Viales en Guadalajara del 12 al 26 de Junio; Estas son las Rutas Alternas

A partir de este 12 de junio y hasta el 26, habrá vialidades cerradas en Guadalajara debido a diferentes eventos

GuadalajaraFoto: N+

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¿Sorprendido por los cierres en Guadalajara? Desde Fernando de Celada hasta Juan Palomar y Arias, conoce las rutas alternas y evita el caos vial.

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