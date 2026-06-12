Reportan Cierres Viales en Guadalajara del 12 al 26 de Junio; Estas son las Rutas Alternas

Hay cierres viales en el municipio de Guadalajara que comenzaron este viernes y permanecerán hasta el 26 de junio, esto debido al montaje de un escenario que servirá para diferentes eventos, entre ellos, la marcha del Pride, presentaciones musicales, entre otros.

¿Cuáles son las vialidades cerradas?

La restricción va desde Fernando de Celada, a una cuadra de La Minerva, hasta Juan Palomar y Arias. Y en sentido inverso, de Juan Palomar y Arias y Aurelio Aceves.

El bloque parcial inició desde cerca del mediodía de este 12 de junio. El montaje del escenario permanecerá en los carriles centrales. Además de la marcha Guadalajara Pride este sábado, habrá presentaciones musicales el 17 y 25 de junio, de acuerdo con la Policía Vial.

¿Cuáles son las alternativas ante los cierres viales?

En función de cada trayecto, los automovilistas pueden optar por rutas alternas para evitar quedar atorados en el tráfico vehicular, tales como Lázaro Cárdenas, avenida México o Niños Héroes.

A algunos tapatíos les tomó por sorpresa esta restricción en las vialidades.

“Como casi no paso por aquí, no hay tanto problema, pero sí están cerrados muchos puntos. Sí, no me lo esperaba”, explicó Erick, un automovilista tapatío.

“Sí, me sorprende. Sin aviso, sin nada. Claro, porque es más tardado para dejar el pasaje”, manifestó Octavio, otro automovilista.

Por momentos, los laterales en el sentido hacia el poniente presentaron gran carga vehicular durante la tarde de este viernes.