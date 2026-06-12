Mujer Encuentra a su Hermano Asesinado a Balazos en Guadalajara

Una mujer encontró a su hermano asesinado a balazos al interior de su domicilio en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara

Zona acordonadaFoto: N+

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Tragedia en Guadalajara: un hombre de 30 años es hallado muerto a balazos por su hermana en su domicilio. La investigación sigue en curso.

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