Mujer Encuentra a su Hermano Asesinado a Balazos en Guadalajara

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su casa, en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara, y el cuerpo fue descubierto por su propia hermana, por lo que inmediatamente llamó a las autoridades.

Los hechos, aparentemente ocurrieron el 11 de junio, en un domicilio ubicado sobre la calle Genaro Vega Salazar y Eduardo Correa.

La hermana del fallecido llegó al lugar y se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Al entrar vio a su hermano en la sala de estar, en medio de un charco de sangre, momento en que pidió apoyo de la policía.

Los primeros en llegar fueron los policías de Guadalajara y posteriormente arribaron médicos de la Cruz Verde, quienes confirmaron la muerte del hombre, que presentaba heridas hechas por arma de fuego.

El lugar fue acordonado para la realización de los peritajes correspondientes.

“Menciona, llegó al domicilio de su hermano, encuentra la puerta entre abierta y al ingresar lo localiza con líquido hemático. Este es un hombre de 30 años, llegan servicios médicos y corroboran, presenta cuatro impactos sobre brazos, mano derecha y cráneo”, explicó el comandante de la Policía de Guadalajara.

Vecinos escucharon disparos durante la noche

Vecinos dijeron a las autoridades que aproximadamente a las 11:00 de la noche del 11 de junio, escucharon disparos, pero no se dieron cuenta de lo que había sucedido, sino hasta la mañana de este viernes que el hombre fue encontrado por su hermana.