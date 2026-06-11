El Centro de Guadalajara Arranca los Festejos del Mundial 2026 con 38 Mil Asistentes

Ya inició el Mundial 2026 en México y en Guadalajara se registró una gran participación desde temprana hora del jueves, sobre todo, en el Centro Histórico de la Perla Tapatía.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, al corte se registran 38 mil personas en el Centro de Guadalajara, incluyendo las plazas públicas aledañas. Además, en el sitio, hay 17 mil elementos estatales, federales y municipales, así como del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, C5, Protección Civil y Secretaría de Salud, para salvaguardar a todos los asistentes.

"Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como descargar Jalisco Alerta, una aplicación multiservicio que permite difundir información oficial relacionada con Protección Civil, movilidad, transporte, seguridad, salud, turismo, hospedaje y servicios de interés para la población y visitantes”, agregaron autoridades.

En caso de requerir ayuda médica o bilingüe, se le invita a la población a marcar al número telefónico 33-3823-3220. Recuerda que los menores de edad pueden ingresar también a los festejos de este encuentro deportivo, pero siempre y cuando estén acompañados de un adulto.

Aficionados pasan la noche en el Centro Histórico

Los aficionados de esta justa deportiva llegaron al centro histórico de Guadalajara desde la noche del 10 de junio para ser los primeros en poder disfrutar de las celebraciones.

¿Qué otras actividades puedo realizar durante el Mundial 2026 en Guadalajara?

Durante el fin de semana se llevarán a cabo presentaciones artesanales en el Centro Histórico, la primera de ellas durante el viernes 12 en punto de las 3 de la tarde. El sábado a partir de las 4 y, el domingo, a las 12 del medio día.