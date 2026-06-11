El Centro de Guadalajara Arranca los Festejos del Mundial 2026 con 38 Mil Asistentes

Extranjeros y jaliscienses se reunieron en el Centro Histórico de Guadalajara para dar inicio a la jornada deportiva.

Festejo mundial GDLFoto: N+

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Comienza el Mundial 2026 en Guadalajara con una multitud en el Centro Histórico.

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