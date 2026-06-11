150 Mil Personas Celebran al Tri en el Ángel de la Independencia tras su Primera Victoria

La inauguración del Mundial comenzó a reunir a miles de aficionados, quienes disfrutan la máxima justa del futbol. En N+ te contamos si hay paso al Ángel de la Independencia y cómo está Reforma hoy, 11 de junio de 2026.

N+

De acuerdo con la SSC CDMX, las personas que asistieron a la jornada de arranque de hoy:

80 mil personas nacionales y extranjeras en la inauguración del Mundial en el Estadio Sede CDMX

Fan Fest instalado en el Zócalo Capitalino tuvo una asistencia de 100 mil personas

En todos los puntos de los Festivales Futboleros realizados en las 16 alcaldías, se registró una afluencia de 200 mil asistentes

En tanto, en el Ángel de la Independencia asistieron 150 mil personas.

Aficionados gritan, saltan y cantan

Los aficionados gritan, saltan y ondean la bandera a los pies del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México ante Sudáfrica.

Aficionados gritan, saltan y ondean la bandera a los pies del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México ante Sudáfrica.



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Además, como es característico de los mexicanos, convirtieron las calles aledañas en una gran fiesta tras la inauguración de la justa deportiva.

Con música y baile que contagiaron a visitantes, celebraron el inicio de este evento deportivo.

Por supuesto, no pudo faltar el tradicional cántico del "Cielito lindo".

Aficionados se refugiaron de la lluvia

Algunos aficionados se refugian de la lluvia que cae en la zona del Ángel de la Independencia, mientras otros permanecen en las escaleras festejando el triunfo de México.



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Algunos aficionados se refugiaron de la lluvia que cayó en la zona del Ángel de la Independencia, mientras otros permanecieron en las escaleras festejando el triunfo de México.

Mientras el Fan Festival del Zócalo abrió sus accesos desde la mañana de este jueves para seguir la ceremonia inaugural y el encuentro entre México y Sudáfrica, varios aficionados se dieron cita en el Estadio sede de la Ciudad de México, ambas partes al finalizar el encuentro se dieron cita en el Ángel de la Independencia.

Cabe señalar que las autoridades capitalinas previeron varias protestas hoy, en N+ te compartimos en tiempo real lo que pasa en las calles en Mega Marcha Hoy en CDMX En Vivo Hacia el Estadio: Bloqueos, Alternativas y Cómo Llegar a Sede

Así está el Ángel de la Independencia

Aunque tradicionalmente el Ángel de la Independencia se convierte en el principal punto de celebración cuando la Selección Mexicana consigue una victoria importante, este jueves el monumento fue ocupado por una protesta encabezada por madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

Sin embargo, más tarde, se congregaron miles de aficionados, de acuerdo con la SSC CDMX, asistieron 120 mil personas.

Los manifestantes mantuvieron una concentración en la glorieta del Ángel, donde colocaron fotografías, pancartas y mensajes para exigir avances en la localización de sus seres queridos.

Cierran circulación por festejos

Luego del triunfo de México contra Sudáfrica, los aficionados se volcaron a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por lo que se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre la Diana Cazadora y Manuel Villalongín.

Como alternativa vial se han presentado Av. Chapultepec, Ribera de San Cosme y Circuito Interior.

FBPT