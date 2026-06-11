150 Mil Personas Celebran al Tri en el Ángel de la Independencia tras su Primera Victoria

En total, 500 mil personas fueron parte del arranque del Mundial y de los festejos tras el primer triunfo de la Selección Mexicana

Festejos en el Ángel por triunfo del TricolorN+

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Luego del triunfo de México contra Sudáfrica, los aficionados se volcaron a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por lo que se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma

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