¿Sheinbaum Estará en el Fan Festival del Zócalo? Esto Respondió la Presidenta

En su conferencia matutina de hoy, 11 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada si irá al Fan Festival del Zócalo, en N+ te compartimos qué respondió.

En ese sentido, a unas horas de las actividades masivas organizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) por el arranque de la Copa Mundial, precisó que ve la posibilidad de acudir.

"Lo vamos a ver allá, vamos a tratar de ir al Zócalo, dependiendo dónde esté. Ya les aviso en un ratito", dijo.

La presidenta también confirmó que el Fan Festival permanecerá abierto para recibir a miles de aficionados que buscan vivir el ambiente mundialista en la principal plaza pública del país. En N+ te contamos lo que debes saber en ¿Está Abierto el Fan Festival del Zócalo CDMX Hoy para Ver Inauguración del Mundial 2026?

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El espacio fue habilitado para la transmisión de partidos, actividades recreativas y presentaciones relacionadas con la justa internacional, por lo que será uno de los principales puntos de reunión para los seguidores del futbol en la capital mexicana.

Sheinbaum va al Deportivo Hermanos Galena en la GAM

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Deportivo Hermanos Galeana para ver el partido de la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.

Al sitio también llegaron aficionados, quienes compartirán con la titular del Ejecutivo federal este día del comienzo de la máxima justa del futbol.

El mensaje de la presidenta para la Selección Mexicana

Sheinbaum envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana, en el cual expresó la confianza en el desempeño del equipo durante el torneo.

Afirmó que los jugadores cuentan con el respaldo de la afición y destacó el esfuerzo que realizan para representar al país en la competencia internacional.

Además, aseguró que millones de mexicanos estarán pendientes de la participación del combinado nacional y que enviarán su apoyo desde distintos puntos del país.

FBPT