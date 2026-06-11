¿Sheinbaum Estará en el Fan Festival del Zócalo? Esto Respondió la Presidenta

Sheinbaum considera asistir al Fan Festival del Zócalo; mandó un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana

Sheinbaum en conferencia de prensa el día de la inauguración del Mundial.Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa el día de la inauguración del Mundial. Foto: Presidencia

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¿Sheinbaum Estará en el Fan Festival del Zócalo CDMX en la Inauguración del Mundial 2026? Esto Dijo