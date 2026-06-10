¿Transmitirán Inauguración del Mundial 2026 y Partido México vs Sudáfrica en el Zócalo CDMX?

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió qué pasará con la transmisión del partido de México vs Sudáfrica y de la inauguración del Mundial 2026 en el Zócalo

Selección MexicanaFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+