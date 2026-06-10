¿Transmitirán Inauguración del Mundial 2026 y Partido México vs Sudáfrica en el Zócalo CDMX?

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 9 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó qué pasará con la transmisión de la inauguración del Mundial, en N+ te compartimos qué dijo sobre el partido de México vs Sudáfrica.

En ese sentido, la posibilidad de que miles de aficionados disfruten la inauguración del primer encuentro de México, que es el partido inaugural, aún se mantiene abierta, aunque la decisión final dependerá de las condiciones que se evalúen durante las próximas horas.

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Precisó que analizará si en el Zócalo se podrá recibir a los asistentes para la transmisión gratuita del evento deportivo.

"Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el zócalo, hay 18 sedes en la CDMX que fueron planeadas con tiempo, entonces se puede ver el partido de manera gratuita y se puede asistir sin ningún problema", mencionó.

Indicó que en caso de que el Zócalo no pueda utilizarse para este fin, los aficionados tendrán la opción de acudir a alguna de las 18 sedes habilitadas en distintos puntos de la Ciudad de México para ver los encuentros sin costo.

La presidenta destacó que estas sedes fueron planeadas con anticipación para garantizar que la población tenga acceso a los partidos, especialmente quienes no cuentan con televisión de paga o plataformas de transmisión.

¿Las protestas afectarían los festejos del Mundial?

Respecto a las movilizaciones y manifestaciones registradas en la capital, la mandataria descartó que representen un riesgo para la celebración del evento o para el traslado de los asistentes al estadio.

Aseguró que existe coordinación entre los gobiernos federal y capitalino para mantener la operación de la ciudad y facilitar la movilidad durante la jornada inaugural del Mundial.

Además, señaló que quienes cuentan con boletos para asistir al partido podrán llegar sin inconvenientes al estadio, aunque recomendó salir con anticipación para evitar contratiempos derivados de la afluencia de personas.

También, destacó que la actividad turística registra un aumento cercano al 10% respecto al año anterior, impulsada por la llegada de visitantes a las ciudades sede y a diversos destinos del país.

Añadió que la Copa Mundial representa una oportunidad para mostrar a México ante millones de personas alrededor del mundo y aseguró que existen condiciones para recibir a los aficionados que asistirán a los encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

FBPT