“Ninguna” Preocupación: Sheinbaum por Posibles Protestas en Inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este miércoles 10 de junio de 2026 que no hay ninguna preocupación por las posibles protestas en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, también garantizó la seguridad para los visitantes y destacó el aumento del turismo en México.

La mandataria nacional fue cuestionada sobre si hay alguna preocupación por las protestas que eviten la llegada de los aficionados a la sede en Ciudad de México (CDMX); “ninguna, está todo bajo control”, respondió.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Hay Marchas y Bloqueos de la CNTE Hoy? En Estas Zonas Habrá Protestas este 10 de Junio 2026

“Va a ser una buena inauguración”

Sheinbaum recordó que sí existe la recomendación de salir más temprano para que no haya ningún problema, “pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración; y también todo el ánimo a la Selección”, expuso.

Informó que si por alguna razón no se puede ver el evento inaugural desde el Zócalo capitalino, hay otras 18 sedes en la CDMX que fueron planeadas con tiempo, para que la ciudadanía pueda ver el partido México vs Sudáfrica de manera gratuita y sin ningún problema.

Sobre dónde verá ella el encuentro, indicó que en su momento tomará la decisión de hacerlo en Palacio Nacional o salir a alguna de las 18 sedes. Además, previó que esta misma tarde haya información sobre el tema del Zócalo CDMX.

Sin clases y con home office

Enfatizó que se sí podrá ver el partido porque además no hay clases y no hay trabajo de oficina; “todo mundo vamos a ver a la Selección y a echarle porras. Los que no tiene acceso a la televisión de paga lo pueden ver de manera gratuita en 18 sedes en la ciudad”.

Por otra parte, Sheinbaum Paro garantizó “toda la seguridad” para los visitantes y destacó el aumento del 12% del turismo en México, desde el año pasado a este 2026.

“Están llegando visitantes a la Ciudad, a Monterrey y a Guadalajara para los partidos, y a todo México. Entonces no hay ningún problema, se reciben más visitantes, es más, como decimos nosotros: México está de moda”.

El AICM está perfecto: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo federal también descartó preocupaciones por temas de infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Está perfecto el aeropuerto; la primera fase del AICM quedó terminada en tiempo y forma y está funcionando muy bien; las salas de migración son otra cosa completamente distinta, muchísimos espacios para recibir a los visitantes (…) quedó muy bien el aeropuerto. Después del Mundial viene la segunda y la tercera fase de remodelación”, explicó.

Y ante la posibilidad de protestas en esta terminal aérea, afirmó que el gobierno de la ciudad y el federal están preparados; “hay mucha coordinación y no hay problema”, garantizó.

SPB