“Ninguna” Preocupación: Sheinbaum por Posibles Protestas en Inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México garantiza seguridad y destaca el aumento del turismo en México

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: CuartoscuroClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Cuartoscuro

Destacado

La presidenta Sheinbaum asegura que no hay preocupación por protestas en el Mundial 2026. Garantiza seguridad y destaca aumento del turismo en México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+