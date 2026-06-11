Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: ¿Cómo Está el Servicio?

Varias estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy; te contamos cuáles para que tomes tus precauciones este día que se llevará a cabo la inauguración de Mundial

Este jueves, en el marco de la inauguración del Mundial 2026, habrá protestas en ciertos lugares del Metro CDMX. Foto: CuartoscuroEste jueves, en el marco de la inauguración del Mundial 2026, habrá protestas en ciertos lugares del Metro CDMX. Foto: Metro CDMX

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