Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: ¿Cómo Está el Servicio?

La mañana de hoy, 11 de junio de 2026, hay varias estaciones cerradas del Metro CDMX, en N+ te compartimos cómo está el servicio para que tomes tus precauciones, ya que este jueves se lleva a cabo la inauguración del Mundial en el Estadio sede Ciudad de México.

A través de sus redes sociales oficiales, el Metro informó que permanecen cerradas diferentes estaciones de la Línea 2 del Metro, además este jueves habrá una manifestación de la comunidad de la UNAM, por lo que otra línea tendrá afectaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cómo Llegar Desde el Metro al Estadio Sede CDMX?

Toma en cuenta que este día hay protestas en diferentes puntos de la capital, para que consultes las zonas en N+ te compartimos los que debes saber: Mega Marcha Hoy en CDMX En Vivo Hacia el Estadio: Bloqueos, Alternativas y Cómo Llegar a Sede.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas hoy?

El Metro recomendó a los pasajeros tomar previsiones y considerar rutas alternas para sus traslados, estas son las estaciones cerradas:

Zócalo/Tenochtitlan, Línea 2.

Allende, L2.

Chabacano, L2.

Bellas Artes.

Por su parte, a las 10:00 horas las autoridades del Metro informaron que fueron abiertas las estaciones de Ermita, Pino Suárez, Hidalgo, San Antonio, Viaducto y Xola de la Línea 2; también hay paso en Universidad de la Línea 3.

Manifestación de estudiantes

Hay una movilización convocada por comités estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes anunciaron una protesta denominada "¡No los dejemos pasar!".

La concentración fue programada para la mañana de este jueves en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, específicamente en la escultura conocida como "Los Bigotes", desde donde los participantes se dirigirían hacia la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Según la convocatoria, el objetivo de la manifestación es visibilizar diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales que, afirman, han impactado al país durante las últimas décadas.

Las autoridades capitalinas señalaron que existe la posibilidad de que los manifestantes realicen acciones como la liberación de torniquetes o que se desplacen hacia el Estadio sede Ciudad de México, donde será el partido inaugural de México vs Sudáfrica.

FBPT