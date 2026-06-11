“El Mundial Va y Existen Condiciones”: Gobierno Da Mensaje por Manifestación de la CNTE

La Secretaría de Gobernación garantiza seguridad y el desarrollo de las actividades programadas por la inauguración del Mundial 2026

Aficionados listos para disfrutar la inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Foto: N+Aficionados listos para disfrutar la inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Foto: N+

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Gobierno de México asegura condiciones para el Mundial 2026. A pesar de manifestaciones, se garantiza seguridad y acceso. Descubre cómo se preparan para el evento.

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