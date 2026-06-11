“El Mundial Va y Existen Condiciones”: Gobierno Da Mensaje por Manifestación de la CNTE

El Gobierno de México afirmó hoy, 11 de junio de 2026, que el Mundial de Futbol “va y se desarrollará con normalidad”, en medio de las protestas anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones.

“Queremos ser muy claros: el Mundial va y se desarrollará con normalidad. A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas”.

Así lo dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria federal enfatizó que México está listo para recibir a miles de visitantes y que esta es una fiesta para los amantes del futbol, pero también una celebración.

“Nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades (…) Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos”, abundó.

México, país de libertades: Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es un país de libertades y democrático; “no reprimimos”, dijo.

Añadió que, al mismo tiempo, las autoridades mantienen abierta la puerta del diálogo con los manifestantes.

La decisión es acudir con el magisterio, a las bases, ya que se han dado muchas alternativas a las demandas, comentó.

La mandataria nacional ejemplificó que la reforma de 2007 a las pensiones ya no existe y dio a conocer que se desarrollarán otras acciones independientemente del diálogo de la CNTE, “porque es para el bienestar de los maestros”.

También habló sobre la Reforma Educativa y los planes para desaparecer el USICAMM, para lo cual se realizará una consulta directa con maestros y la gente, a partir de agosto.

Así, Sheinbaum Pardo garantizó que continúa el diálogo, aunque dijo que les gustaría saber si los docentes saben que se abrirán más plazas en Oaxaca, por ejemplo.

Reunión con la CNTE

Por otra parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio cuenta de la reunión de ayer con la CNTE.

Dijo que se trató del cuarto encuentro, en el que se les presentó información sobre las propuestas del Gobierno de México a dos de sus principales demandas, entre ellas el tema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Reiteró que se les invitó a participar en el diseño de la iniciativa de reforma, pero lamentó que “ya hay rechazo a una iniciativa que todavía no existe”.

Por ello, se les sugirió participar con sus abogados en una mesa técnica y que se consideren sus aportaciones en la construcción de la ley.

“Pero lo que está claro es que no podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros (…) Las y los maestros deben decidir, por eso ya anunciamos: es nuestro plan de trabajo, vamos a hacer consulta escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia”, agregó.

SPB