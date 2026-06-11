¿Hay Paso Hacia Estadio Sede Ciudad de México? Bloqueos por Mega Marcha Hoy

Este jueves 11 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones salieron a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para una jornada de protestas, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol.

Por ello, aquí te decimos si hay paso hacia el estadio sede Ciudad de México (CDMX), ya que la CNTE y diversas asociaciones determinaron marchar al inmueble.

En N+ te mantenemos informado sobre las distintas protestas y te compartimos las rutas alternas compartidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, para que evites afectaciones por los bloqueos.

LIVEBLOG N+: Mega Marcha Hoy en CDMX En Vivo Hacia el Estadio: Bloqueos, Alternativas y Cómo Llegar a Sede

¿Hay paso hacia el estadio sede CDMX?

En una tarjeta informativa, la SSC informó que se realizaron desvíos y cortes a la circulación vehicular en la Calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calzada Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, previendo las distintas movilizaciones y manifestaciones.

Por lo anterior, recomendó a los automovilistas utilizar como alternativas viales: Avenida Canal de Miramontes, para dirigirse hacia el sur.

La dependencia enfatizó que se mantienen los servicios de transporte especiales y de transporte público hacia el estadio sede Ciudad de México.

Aviso del AICM

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también informó que se prevé la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de las terminales.

Por ello sugirió a los usuarios llegar con suficiente anticipación al aeropuerto.

“Como medida de seguridad, solo se permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario. Consulta el estatus de tu vuelo con tu aerolínea y mantente atento a la información que se difunde por medios oficiales”, pidió.

¿Quiénes marchan hoy?

Según la agenda de movilizaciones de la SSC, varias organizaciones anunciaron marchas hoy al estadio, entre ellas la CNTE. Aquí te decimos los puntos de salida rumbo al inmueble:

CNTE

08:00 horas

Desde la Central del Sur Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco.

Colectivo Lirio Buscadores Izcalli

08:00 horas

Desde la Estación La Virgen del Tren Ligero, en la colonia Ciudad Jardín, Coyoacán.

Organización “Mexicanos contra el narcoestado”

08:00 horas

Desde la Estación Perisur de la Línea 1 del Metrobús, colonia Insurgentes Cuicuilco y desde la estación Taxqueña del Tren Ligero en la colonia Campestre Churubusco.

Colectivo La Comuna 4:20

08:00 horas

Estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro CDMX

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

08:00 horas

Desde Estrella de Oro, en la Calzada de Tlalpan, colonia Ciudad Jardín

Colectivo Conciencia y Libertad

08:00 horas

Desde las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

09:00 horas

Desde la escultura La Gran Espiga, en la colonia Parque San Andrés, Coyoacán.

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección 8 CDMX

09:00 horas

Desde el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos Periférico Sur No. 4091, colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan

Organización religiosa “Y que vive Cristo Rey”

10:00 horas

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