¿Hay Paso Hacia Estadio Sede Ciudad de México? Bloqueos por Mega Marcha Hoy

Conoce aquí detalles sobre las movilizaciones de este 11 de junio y las rutas alternas al estadio sede CDMX

Marcha de la CNTE en inmediaciones del estadio sede CDMX este 11 de junio. Foto: CuartoscuroMarcha de la CNTE en inmediaciones del estadio sede CDMX este 11 de junio. Foto: Cuartoscuro

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¿Vas al estadio sede en CDMX? Hoy 11 de junio, mega marcha afecta rutas. Conoce desvíos y alternativas para evitar bloqueos. Mantente informado.

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