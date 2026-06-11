¿Hay Paso Hacia Estadio Sede Ciudad de México? Bloqueos por Mega Marcha Hoy

Este jueves 11 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones salieron a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para una jornada de protestas, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol.
Por ello, aquí te decimos si hay paso hacia el estadio sede Ciudad de México (CDMX), ya que la CNTE y diversas asociaciones determinaron marchar al inmueble.
En N+ te mantenemos informado sobre las distintas protestas y te compartimos las rutas alternas compartidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, para que evites afectaciones por los bloqueos.
LIVEBLOG N+: Mega Marcha Hoy en CDMX En Vivo Hacia el Estadio: Bloqueos, Alternativas y Cómo Llegar a Sede
¿Hay paso hacia el estadio sede CDMX?
En una tarjeta informativa, la SSC informó que se realizaron desvíos y cortes a la circulación vehicular en la Calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calzada Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, previendo las distintas movilizaciones y manifestaciones.
Por lo anterior, recomendó a los automovilistas utilizar como alternativas viales: Avenida Canal de Miramontes, para dirigirse hacia el sur.
La dependencia enfatizó que se mantienen los servicios de transporte especiales y de transporte público hacia el estadio sede Ciudad de México.
Aviso del AICM
Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también informó que se prevé la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de las terminales.
Por ello sugirió a los usuarios llegar con suficiente anticipación al aeropuerto.
“Como medida de seguridad, solo se permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario. Consulta el estatus de tu vuelo con tu aerolínea y mantente atento a la información que se difunde por medios oficiales”, pidió.
¿Quiénes marchan hoy?
Según la agenda de movilizaciones de la SSC, varias organizaciones anunciaron marchas hoy al estadio, entre ellas la CNTE. Aquí te decimos los puntos de salida rumbo al inmueble:
CNTE
Colectivo Lirio Buscadores Izcalli
Organización “Mexicanos contra el narcoestado”
Colectivo La Comuna 4:20
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
Colectivo Conciencia y Libertad
Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección 8 CDMX
Organización religiosa “Y que vive Cristo Rey”
SPB