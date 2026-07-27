Seguridad

Tres Jóvenes Resultaron Lesionados con Arma Blanca tras Riña Durante Baile en Etchojoa, Sonora

Luego de presentarse una riña durante un baile popular, tres jóvenes fueron apuñalados en el municipio de Etchojoa, Sonora.

Tres Jóvenes Resultaron Lesionados con Arma Blanca tras Riña Durante Baile en Etchojoa, SonoraTres Jóvenes Resultaron Lesionados con Arma Blanca tras Riña Durante Baile en Etchojoa, Sonora. Foto: Archivo N+

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Tres jóvenes resultaron lesionados en una riña durante un baile en Etchojoa. Uno está grave. Las investigaciones continúan.

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