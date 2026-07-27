Tres Jóvenes Resultaron Lesionados con Arma Blanca tras Riña Durante Baile en Etchojoa, Sonora

Tres jóvenes resultaron lesionados con arma blanca durante una riña el fin de semana pasado en un baile popular realizado en el municipio de Etchojoa, en donde debido a la gravedad de las heridas, los afectados tuvieron que ser trasladados a un hospital de Ciudad Obregón.



El enfrentamiento ocurrió mientras se desarrollaba el evento musical, cuando, por causas que aún no han sido esclarecidas, se desató una riña campal entre varios asistentes y durante la pelea, tres hombres fueron atacados con armas punzocortantes y resultaron lesionados.



Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas y, posteriormente, los trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Un joven se encuentra en estado delicado de salud

Los tres permanecen bajo observación médica debido a las lesiones que presentaban, pero uno de ellos está en estado delicado tras sufrir perforaciones en los pulmones.



Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado la identidad de los presuntos responsables. Las investigaciones continúan para esclarecer cómo se originó la riña y dar con quienes participaron en la agresión.