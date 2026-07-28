¿Cuándo y A Qué Hora Juega México Sub 23 vs Venezuela, Primer Partido en Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana Sub 23 debutará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y para que nadie se pierda el encuentro, a continuación te decimos cuándo juega México vs Venezuela y el horario del partido.

Ha sido un verano muy movido para el combinado mexicano, ya que además de la participación en el Mundial 2026, el Tri de otras categorías está buscando el pase al Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos 2028, mientras que la Sub 23 va por una nueva medalla de oro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Encabeza Abanderamiento de Delegación Mexicana para los Juegos Centroamericanos 2026

¿Cuándo juega México Sub 23 en los Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana Sub 23 disputará su primer partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 el próximo jueves 30 de julio y su rival será Venezuela, en un duelo correspondiente al Grupo A.

Posteriormente, el Tri enfrentará a República Dominicana el 1 de agosto y solo dos días después volverá a las canchas para medirse contra Guatemala, último partido de la Fase de Grupos del certamen.

¿A qué hora es el partido de México vs Venezuela Sub 23?

El primer partido de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 está programado para iniciar a las 14:00 horas, es decir a las 2 de la tarde del centro de México.

El juego de México vs Venezuela se disputará en el Estadio Cibao de Santo Domingo, República Dominicana, sede de la competición regional. Este recinto se utiliza mayormente para juegos de béisbol y es casa de las Águilas Cibaeñas en la Liga Dominicana de Béisbol Invernal.

PPP