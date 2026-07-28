Futbol

¿Cuándo y A Qué Hora Juega México Sub 23 vs Venezuela, Primer Partido en Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana Sub 23 debutará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 contra Venezuela. Aquí los detalles del partido

Conoce Cuándo Es el partido de México Sub 23 vs Venezuela y el HorarioMéxico Sub 23 inicia su camino por la medalla de oro en Centroamericanos. Foto: Selección Mexicana

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