Tren Ligero, Macro y Línea 5 Ampliarán su Horario durante Partidos del Mundial en Guadalajara

El Siteur informó que implementará un operativo especial que modificará horarios, aumentará la capacidad y reforzará estaciones clave del 11 de junio al 19 de julio por el Mundial 2026.

Durante este periodo, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero de Guadalajara, aumentarán su capacidad en un 12.2%, cuando la capacidad habitual es de alrededor de 24 mil pasajeros, durante este operativo será de 27 mil.

Lo anterior quiere decir que habrá más unidades en circulación en horas de mayor demanda.

¿Cuándo se extenderá el horario del transporte público?

Durante los días que habrá partidos en la Sede Guadalajara, el servicio se ampliará hasta 4 horas después de que termine cada evento, y ocurrirá con los siguientes sistemas de transporte:

Tren Ligero de Guadalajara (L1, L2 y L3).

Macro Periférico.

Línea 5 de Macro Aeropuerto.

También habrá servicio extendido en días sin partido en las Líneas 1, 2 y 3 con servicio de aproximadamente 2 horas adicionales.

Cabe mencionar que los horarios extendidos variarán dependiendo el calendario de los partidos; en el caso de la Línea 5, con su ruta Troncal 01, se podrá hacer lo siguiente:

Salir del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Llegar directamente al recinto deportivo de la ciudad.

No se necesitará hacer transbordos.

Por lo anterior, las autoridades hacen el llamado a los usuarios a estar pendientes de los sitios oficiales de Siteur para verificar horarios y servicios de este medio de transporte.