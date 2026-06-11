Tren Ligero, Macro y Línea 5 Ampliarán su Horario durante Partidos del Mundial en Guadalajara

El transporte público de Guadalajara ampliará sus horarios de servicio durante los partidos del Mundial 2026

Tren LigeroFoto: N+

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