¿Quién Juega Hoy en el Mundial? Selecciones y Horarios de Partidos Jueves 11 de Junio 2026

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este jueves inicia la Copa del Mundo con la Inauguración en el Estadio sede Ciudad de México. Por lo que en N+ te confirmamos quiénes juegan hoy en el Mundial y en qué horarios serán los partidos de este 11 de junio 2026.

Así que alista la botana y las bebidas, porque en esta ocasión el evento deportivo albergará a 48 selecciones que disputarán 104 partidos rumbo a la Final del Mundial 2026 a celebrarse en Nueva York, Estados Unidos.

Si verás el partido con amigos o en familia, no sólo te dijimos cómo puedes armar el formato de tu quiniela mundialista, sino que te compartimos la lista de precios de los Paquetes ViX Premium Pase Mundial.

Vale la pena disfrutar de las participaciones de jugadores como Cristiano Ronaldo o Guillermo Ochoa, quienes están considerados entre los Futbolistas Veteranos de esta Copa del Mundo.

¿Quién Juega Hoy en el Mundial? Selecciones y Horarios 11 de junio 2026

Ahora bien, para que no pierdas detalle alguno sobre los partidos de este jueves 11 de junio, debes saber que tras la Inauguración que se celebrará en el Estadio sede Ciudad de México, ubicado al sur de Ciudad de México, están calendarizados dos juegos. Por lo que en una nota previa te compartimos la hora exacta a la que puedes ver la ceremonia en vivo.

Debes saber que el primer partido a disputarse será el de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, convirtiéndose en el juego inaugural del evento deportivo.

De modo que los horarios y selecciones que se presentan en el primer día del Mundial 2026 son los siguientes:

México vs Sudáfrica (Partido Inaugural).

Horario: 13:00 horas.

¿Dónde se Juega? Estadio Sede Ciudad de México.

Corea del Sur vs Chequia

Horario: 20:00 horas.

Sede: Estadio Guadalajara.

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¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

Ojo, porque además del partido este jueves tendrá lugar la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Sede de Ciudad de México, por lo que el Gobierno de Ciudad de México anunció un operativo en la zona denominada la Última Milla, para resguardar la seguridad y movilidad de los asistentes.

Si bien la Inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA se tiene prevista a iniciar a las 11:30 horas, se prevé que haya cierres en Coapa desde ocho horas antes para preparar la zona del festejo.

Si vives en las colonias aledañas al coloso de Santa Úrsula, debes saber que la alcaldía Coyoacán implementó un operativo para que puedas circular y estacionarte siempre que te identifiques con el Tarjetón Digital y Código QR.

SARR