¿Quién Juega Hoy en el Mundial? Selecciones y Horarios de Partidos Jueves 11 de Junio 2026

Este Jueves inicia la Copa del Mundo en el Estadio sede Ciudad de México, pero ¿quienes juegan en el partido inaugural y a qué hora debes sintonizar el canal? Te decimos

Estadio sede Ciudad de México. Quiénes Juegan Mañana en el Mundial 2026: Selecciones y Horarios Partido 11 Junio 2026¡Entérate! Este 11 de Junio inicial el Mundial 2026 en el Estadio Sede Ciudad de México, conoce qué selecciones juegan mañana. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+