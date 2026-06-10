Mundial 2026 Tendrá Más Jugadores Veteranos que Superan los 40 Años: Lista

Ocho jugadores mayores de 40 años competirán en el Mundial de 2026, lo cual es una cifra récord que supera la de todas las ediciones anteriores juntas.

Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric lideran el grupo de veteranos, cada uno con el ideal de alcanzar logros que definan su carrera.

El delantero argentino Lionel Messi. Foto: Reuters

La ciencia prolonga las carreras: Los avances en entrenamiento, recuperación y gestión de la energía ayudan a los jugadores a mantenerse competitivos incluso después de los cuarenta.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, estará acompañado por Lionel Messi, de 39, Luka Modric, de 40, y el bosnio Edin Džeko, de 40, entre otros.

El escocés Craig Gordon, con 43 años, será el jugador de mayor edad en este torneo, solo superado por Essam El Hadary, quien cumplió 45 años en 2018. Nadie ha vivido tantos partidos decisivos como él a lo largo de su carrera.

Además, aporta una experiencia en momentos cruciales que ningún otro jugador de la plantilla puede igualar.

Oleada de veteranos en Mundial 2026

Los jugadores mayores de 40 años en la Copa del Mundo han sido escasos, con solo siete en todos los torneos anteriores, la mayoría porteros, pero en el Mundial 2026 este grupo refleja una excepcional resistencia individual como métodos de entrenamiento modernos que prolongan las carreras.

Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona en el suelo. Foto: Reuters

Veteranos como Ronaldo aportan una experiencia insustituible en momentos decisivos, inspirando a sus compañeros más jóvenes.

Messi y Ronaldo adaptan sus cargas de trabajo, utilizan el entrenamiento por intervalos y ajustan sus estilos de juego para conservar energía para los momentos clave.

Los expertos destacan la importancia del entrenamiento de fuerza, el mantenimiento aeróbico y la gestión inteligente de la carga, demostrando que la recuperación y la adaptación son tan vitales como el esfuerzo para mantener el rendimiento después de los 40.

Lista de 8 veteranos del Mundial 2026

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Craig Gordon (Escocia), 43 años: El guardameta del Heart of Midlothian es el futbolista más veterano de todo el torneo.

Cristiano Ronaldo (Portugal), 41 años: El legendario delantero rompe récords al disputar su sexta Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa (México),40 años: El guardameta mexicano asiste a su sexto Mundial consecutivo.

Luka Modrić (Croacia), 40 años: El mediocampista del Real Madrid sigue liderando su selección nacional.

Edin Džeko (Bosnia y Herzegovina), 40 años: El letal delantero e histórico capitán en su segunda participación en copas mundiales.

Manuel Neuer (Alemania), 40 años: El histórico campeón del mundo de 2014 defiende el arco de la selección alemana.

Vozinha (Cabo Verde), 40 años: El experimentado arquero hace historia al integrar las filas de su país en su debut absoluto en un Mundial.

Fernando Muslera (Uruguay), 39 años: El veterano guardameta charrúa celebra sus 40 años el 16 de junio, durante la Copa del Mundo.

HVI