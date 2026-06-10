Mundial 2026 Tendrá Más Jugadores Veteranos que Superan los 40 Años: Lista

Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric lideran el grupo de veteranos, cada uno con el ideal de alcanzar logros que definan su carrera.

Mundial 2026 Tendrá Más Jugadores Veteranos que Superan los 40 AñosEl arquero mexicano, Guillermo Ochoa. Foto: Reuters

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Los jugadores mayores de 40 años en la Copa del Mundo han sido escasos, con solo siete en todos los torneos anteriores, la mayoría porteros, pero en el Mundial 2026 este grupo refleja una excepcional resistencia individual

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