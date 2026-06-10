Bloqueo de Transportistas: Estados Afectados por el Paro Nacional en Junio 2026

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció una manifestación y movilización nacional pacífica para el próximo 24 de junio de 2026, ante lo que considera una falta de soluciones y resultados concretos para atender los problemas que enfrenta el sector del transporte en México.

De acuerdo con la organización, la protesta iniciará a las 7:00 horas y se llevará a cabo de manera simultánea en las principales carreteras del país. La agrupación señaló que la movilización busca visibilizar las dificultades que enfrentan transportistas de carga, turismo y pasaje.

AMOTAC advirtió que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades involucradas, los integrantes del movimiento podrían iniciar una marcha lenta con unidades pesadas rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Bloqueos de Transportistas. Foto: Cuartoscuro

Estados afectados por el paro nacional de transportistas

Por ello, los estados afectados por el paro nacional serían las 32 entidades del país, donde la organización cuenta con presencia a través de más de 225 delegaciones. La agrupación reúne a decenas de miles de agremiados a nivel nacional, aunque la cifra exacta varía constantemente.

¿Qué exigen los transportistas?

Entre las principales demandas planteadas por la AMOTAC destacan:

Mayor seguridad en las carreteras del país.

Alto a los cobros excesivos de los servicios de grúas federales, estatales y municipales.

Eliminación del pago de permisos municipales para transportistas.

Establecimiento de tarifas oficiales de operación obligatorias.

Agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido al atraso en la entrega de placas, licencias y certificados.

Fin de las presuntas extorsiones en retenes federales y militares.

Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT.

Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

Modificación del artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas.

La organización lamentó las afectaciones viales que pudiera generar la protesta, pero sostuvo que la falta de resultados la ha obligado a tomar estas medidas para exigir acciones concretas y un mayor compromiso con un sector que considera fundamental para el desarrollo económico del país.