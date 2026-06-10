Bloqueo de Transportistas: Estados Afectados por el Paro Nacional en Junio 2026

La agrupación señaló que la movilización busca visibilizar las dificultades que enfrentan transportistas de carga, turismo y pasaje

Bloqueo de Transportistas. Foto: CuartoscuroBloqueo de Transportistas. Foto: Cuartoscuro

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Paro nacional de transportistas en México: 32 estados afectados. AMOTAC busca soluciones a problemas críticos del sector. Infórmate.

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