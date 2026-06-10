Marcha Hacia la Sede Ciudad de México del Mundial 2026: ¿Hay Bloqueo al Estadio?

Aquí te decimos cuál es la ruta de la marcha de hoy, rumbo a la sede del Mundial 2026, en CDMX

Integrantes de la CNTE protestan rumbo a Estadio Ciudad de México · Reforma, Ciudad de México | Silvana FloresFoto: N+

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¿Bloqueo al estadio del Mundial 2026 en CDMX? Descubre la ruta de la marcha de hoy y las organizaciones que se suman a la protesta. Sigue el LIVEBLOG para más detalles.

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