Marcha Hacia la Sede Ciudad de México del Mundial 2026: ¿Hay Bloqueo al Estadio?

Las movilizaciones sociales no paran en la capital del país, de cara al Mundial 2026; aquí te damos todos los detalles sobre la marcha de hoy, 10 de junio de 2026, hacia la sede de Ciudad de México de la Copa del Mundo y si hay bloqueo en las inmediaciones del estadio.

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¿Por qué hay marcha a la sede Ciudad de México hoy?

Este miércoles habrá varias marchas y protestas en la Ciudad de México y de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), una de las manifestaciones será encabezada por la Colectiva Glorieta de las y los Desaparecidos.

La SSC apuntó que Colectiva Glorieta de las y los Desaparecidos marchará hoy por bajo la iniciativa Iluminemos la Búsqueda: Caminata de las Antorchas por los Desaparecidos, para visibilizar la problemática de las desapariciones en México y expresar solidaridad con las familias de personas desaparecidas.

El colectivo prevé emitir pronunciamientos de rechazo a la realización del Mundial 2026, en el marco de las desapariciones, en México, así como de las demandas de verdad, justicia y localización de personas.

Se prevé que a la marcha se sumen las siguientes organizaciones:

Red Universitaria Anticapitalista

Club Japan Ciudad de México.

Medio Libre de Comunicación Comunitaria Autogestionado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Radio Zapote.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Equipo de Comunicadoras y Comunicadores Desinformémonos.

Red de Familias Migrantes

Ruta de la marcha de hoy

La SSC detalló que la marcha será a partir de las 19:00 horas de hoy, de la estación Registro Federal del Tren Ligero, en la colonia Espartaco, alcaldía Coyoacán, hacia el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026.

Durante el trayecto, se prevén bloqueos en las vialidades por donde pasará la manifestación.

Cabe destacar que el martes, la Secretaría de Seguridad Pública cerró con camiones los accesos a las inmediaciones del estadio, para evitar que manifestantes ingresaran a la periferia del inmueble.