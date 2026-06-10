¿Para Quiénes No Aplicaría Suspensión de Labores 11 de Junio 2026 por Inauguración del Mundial?

Este martes se publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación sobre la Suspensión de Actividades y Clases para el Día de la Inauguración del Mundial 2026, conoce cómo aplica

Mexicanos con Banderas. Para Quiénes no Aplica Home Office del 11 de Junio 2026¿Tendrás Home Office el Día de la Inauguración del Mundial? Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Suspensión de Labores el 11 de Junio 2026. Foto: Cuartoscuro.
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