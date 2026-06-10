¿Para Quiénes No Aplicaría Suspensión de Labores 11 de Junio 2026 por Inauguración del Mundial?

El Mundial está a la vuelta de la esquina, y México alista los últimos detalles previo al encuentro de 48 selecciones en el Torneo de la Copa del Mundo del cual es sede. Paralelamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) realiza una jornada de protestas en la Ciudad de México que ha colapsado por varios días distintos puntos, por lo que para promover la movilidad de asistentes a la Inauguración, se publicó un decreto por el cual se llama a la suspensión de actividades presenciales para el próximo 11 de junio, pero ¿para quiénes no aplica el Home Office?, en N+ te decimos.

La noticia llega luego de que distintos movimientos sociales, entre maestros, madres buscadoras, transportistas, entre otros, han anunciado una jornada de manifestaciones y bloqueos para el próximo jueves 11 de junio en distintos puntos de la Ciudad de México con la intención de boicotear el arranque del evento deportivo.

En preparación para el arranque de este evento deportivo, ya te adelantamos qué clima habrá el 11 de junio, así como rutas para llegar al Estadio sede de Ciudad de México desde el Aeropuerto de Ciudad de México. Y por supuesto los horarios para ver la Inauguración del debut de la Selección Mexicana en vivo.

Por lo que desde la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dio a conocer en qué consiste el decreto de suspensión de clases y actividades para este 11 de Junio 2026.

Entonces, ¿para quiénes no aplica Home Office por Suspensión de Actividades para 11 de junio?

Primero hay que entender que el "Decreto por el que se establecen medidas administrativas en el marco de la Celebración de la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México", fue detallado por la ahora consejera jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde.

Ahí se detalla que con el objetivo de contribuir a la movilidad, seguridad vial y continuidad de las actividades administrativas y eficiencia en la prestación de servicio se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública implementen esquemas de Home Office, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral de aquellas personas que habiten o transiten por Ciudad de México.

Además, bajo el mismo supuesto, se exhorto al sector privado que en el caso de todas aquellas actividades no esenciales se implementen esquemas de Home Office, justificando en los artículos 130-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo. Pero, ojo, porque estos esquemas no son aplicables para las personas que laboren en las siguientes circunstancias:

Servicios de Salud, Atención Médica, Emergencias Sanitarias, Protección Civil y Atención a Desastres.

Seguridad Nacional, Seguridad Pública, Protección Ciudadana, Control Migratorio, Aduanero así como aquellas indispensables para la preservación del orden público.

Operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos de infraestructura crítica, incluyendo servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo

Personal de Movilidad y gestión vial, así como telecomunicaciones, suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.

Personal de Organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026;

Funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos.

Actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de empleados para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

Historia Relacionada ¿Cuándo y Cómo Pedir Ingreso de Banderas a Estadios por Mundial México 2026? Así lo pides a FIFA

¿Qué dijo la Coparmex sobre la medida de Home Office para el 11 de Junio 2026?

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un posicionamiento respecto a las medidas sugeridas por el Gobierno de México en el que reconoce que si bien es positiva cualquier medida que ayude a la movilidad, no es una obligación para las empresas privadas seguir la recomendación. "La decisión corresponde a cada organización, de acuerdo con su giro, necesidades y condiciones particulares de operación".

Ahora bien, es importante aclarar que estas medidas son aplicables a la Ciudad de México. Por lo que en otros estados del país, la decisión de tomar días no laborables por el Mundial 2026 depende de sus autoridades locales.

¿Hay clases el 11 de Junio de 2026? Esto se sabe de Suspensión de Actividades

En el mismo decreto, se informó que se suspenden las clases el 11 de junio en las escuelas de todos los niveles desde preescolar hasta Educación superior, que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya sean públicas o privadas.

SARR