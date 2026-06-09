¿Termina Plantón de la CNTE en CDMX? Líderes Lanzan Nuevo Mensaje de Cara al Mundial 2026

La CNTE dio a conocer hoy si seguirá con sus movilizaciones en CDMX, a unos días de la inauguración del Mundial 2026

Marcha de la CNTE en CDMX hoy 9 de junio 2026Foto: N+

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¿Termina el plantón de la CNTE en CDMX? Los líderes sindicales mantienen la presión a días del Mundial 2026. Descubre más sobre las demandas y el diálogo con el Gobierno.

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