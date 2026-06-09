¿Termina Plantón de la CNTE en CDMX? Líderes Lanzan Nuevo Mensaje de Cara al Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio una nueva conferencia de prensa hoy, 9 de junio de 2026, en el marco de la marcha de que realizaron sus integrantes hacia el Estadio Ciudad de México, en la que los líderes sindicales aseguraron que mantendrán el plantón en el Centro de la Ciudad de México (CDMX) y sus movilizaciones en la capital del país.

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En la conferencia, que se realizó en plena Calzada de Tlalpan, los líderes de la CNTE pidieron al Gobierno de México dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que reconsidere sus propuestas para terminar con la huelga nacional.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, mencionó que la propuesta que hizo el Gobierno de México, sobre la creación de una Aseguradora Pública, “no resuelve la demanda fundamental de la abrogación de la Ley del ISSSTE”.

Los líderes de la CNTE advirtieron que si no hay solución por parte de las autoridades federales, el 11 de junio de 2026, miles de trabajadores se manifestarán en varios estados de la República y en CDMX.

"Si no hay solución, no rueda el balón".

¿En qué va el diálogo entre el Gobierno y la CNTE?

El Gobierno de México y la CNTE no han llegado a un acuerdo para terminar con el plantón en la zona centro de CDMX ni con las movilizaciones en la capital del país, a 9 días de que inició la huelga nacional, el 1 de junio de 2026.

Como principales puntos, la CNTE exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2009.

En la mesa de diálogo del 4 de junio, encabezada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), las autoridades federales propusieron a la CNTE fortalecer PENSIONISSSTE y crear una Aseguradora Pública, especializada en el pago de pensiones; sin embargo, los líderes sindicales no aceptaron el planteamiento.

Este martes, cientos de integrantes de la CNTE marcharon sobre la Calzada de Tlalpan, desde la estación Tasqueña del Metro CDMX, hacia el Estadio Ciudad de México, donde el jueves, 11 de junio de 2026, será la inauguración de Mundial 2026.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un cerco para impedir el paso de los manifestantes a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.