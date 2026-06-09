“Los Reflectores Están Sobre México”: Así Es el Blindaje Aéreo Sin Precedentes por Mundial 2026

El blindaje aéreo mexicano para el Mundial 2026 cuenta con un avanzado sistema antidrones

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Operativo Sin Precedentes para Seguridad en Mundial 2026: Detalles del Blindaje en México

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México se prepara para el Mundial 2026 con un blindaje aéreo sin precedentes. Conoce el Plan Kukulkán y cómo protegerá los estadios con tecnología antidrones.

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