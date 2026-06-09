“Los Reflectores Están Sobre México”: Así Es el Blindaje Aéreo Sin Precedentes por Mundial 2026

Faltan unos días para la inauguración del Mundial 2026 y México tiene listo un operativo de blindaje aéreo sin precedentes, para garantizar la seguridad; aquí los detalles del despliegue, que forma parte del Plan Kukulkán.

Además del amplio operativo de seguridad en tierra, durante el Mundial 2026, las fuerzas armadas desplegarán aeronaves de última tecnología para controlar amenazas potenciales en el aire, durante los partidos en México.

El plan de defensa aérea del Gobierno federal contempla cinco capas:

A 25,000 mil pies de altura habrá una aeronave Embraer-145, que cuenta con radar de largo alcance y puede detectar aeronaves no autorizadas a cientos de kilómetros. A 19,000 pies se desplegarán aviones tripulados a distancia capaces de sobrevolar hasta 25 horas continúas. A 10,000 pies habrá aviones interceptores. A 1,000 pies volarán helicópteros UH-60 Black Hawk. A 500 pies habrá drones y a ras de piso, sistemas antidrones.

El operativo aéreo se implementará en estadios, en áreas de entrenamiento, en el Fan Festival de la FIFA, en el Zócalo CDMX, donde “tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca”, detalló el general Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación Copa Mundial 2026, en la presentación del Plan Kukulkán, el 6 de marzo.

El general Villalvazo apuntó que los drones tendrán que ser mitigados, por lo que llamó a los aficionados a que se abstengan a volar sus drones, si no están registrados.

México, bajo los reflectores del mundo

Consultado por N+, Eduardo Ordóñez, consultor de riesgo de empresas extranjeras, consideró que hay preocupación en el exterior por la seguridad en México, después de los disturbios derivados del operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ordóñez dijo que la muerte de El Mencho le dio la vuelta al mundo, “lo comentaron muchísimo en prensa internacional, sobre todo porque los reflectores están sobre México y pues obviamente eso nos pegó muy duro en materia de lo que se llama imagen-país”.

Durante el Mundial 2026 también se desplegarán más de 100 mil policías, militares y personal de seguridad privada, en las sedes mundialistas y sitios turísticos, como parte del Plan Kukulkán.

Fuerzas federales y policías estatales han recibido capacitaciones para atender situaciones de riesgo, como toma de rehenes y control de multitudes.

Se dispara renta de camioneta blindadas

La seguridad privada también se preparó para el Mundial; la renta de camionetas blindadas se disparó por la llegada de directivos de equipos, de la FIFA, personalidades y turistas internacionales.

Leopoldo Cerdeira, integrante del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, declaró a N+ que ya tienen todo reservado en Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

Indicó que tiene clientes que se quedarán “después de los partidos en Cancún, en Los Cabos, en diferentes lugares, y nos han pedido que el servicio continúe en esas ciudades”.

En México se jugarán 13 partidos en las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que tienen características de seguridad diferentes.

Leopoldo Cerdeira explicó que en Monterrey y Guadalajara tienen vehículos blindados nivel 5, para armas largas, y en CDMX, para armas cortas y también nivel 5, pues “hay clientes que lo piden, sobre todo cuando salen de Ciudad de México por carretera, nos piden nivel 5”.

Con información de Arturo Ortiz Mayen y Brian Mendieta.

RMT