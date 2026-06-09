¿Cómo Será el Clima el Jueves 11 de Junio, Día de la Inauguración del Mundial 2026?

Este jueves será la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México. Pero para muchos visitantes y fanáticos nacionales, la gran duda será: ¿cómo será el clima el 11 de junio? ¿Lloverá o habrá sol? Aquí la respuesta.

A la 1 de la tarde del jueves, México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural del Mundial 2026.

El partido llega en medio de la temporada de lluvias, con algunos sistemas m

Una inauguración en época de lluvias

Cuenta la historia que, al llegar al valle de México, el explorador Alexander von Humboldt pronunció la frase : “Viajero: ha llegado usted a la región más transparente del aire”. El dicho fue retomado por Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac y más tarde inspiró el título de La región más transparente, una de las más celebradas de Carlos Fuentes.

Aunque hace referencia a la altura a la que se ubica la capital, para no pocos capitalinos la frase se ha convertido en una ironía, en una Ciudad de México acostumbrada a las contingencias ambientales y los cielos encapotados. Este jueves 11 de junio, la capital volverá a recibir un mundial y el Estadio Banorte será por tercera ocasión sede del mayor torneo de futbol.

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¿Pero qué clima enfrentarán los aficionados que presenciarán el partido inaugural entre México y Sudáfrica? El 15 de mayo comenzó oficialmente la temporada de lluvias en gran parte del país.

Para la capital, junio ha sido históricamente el cuarto mes más lluvioso del año, detrás de julio, agosto y septiembre. Entre 1991 y 2020, el mes de junio tuvo un promedio de 13.1 días de lluvia. Este número es muy inferior a los 17.2 días promedio de julio, pero muy por encima de los 0.6 días con precipitaciones de diciembre.

Eso sí: junio se lleva, con diferencia, el trofeo por más tormentas eléctricas, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este mes tiene un promedio de 4.3 tormentas eléctricas.

¿Lloverá el jueves en la Ciudad de México?

El Servicio Meteorológico Nacional menciona en su pronóstico extendido que, en este momento, hay canales de baja presión en el interior del país. A este fenómeno se debe añadir el ingreso de humedad desde océano Pacífico y el golfo de México.

“Esto provocará chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional”, señaló el SMN.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, el jueves se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Se anticipa que las lluvias vayan de los 25 a los 50 litros por metro cuadrado, lo que las convierte en precipitaciones de consideración.

Ante precipitaciones de este tipo, Protección Civil podría emitir alerta amarilla, si la lluvia llega a los 29 litros por metro cuadrado, o incluso roja, si supera ese umbral.

Ahora bien, la duda más importante no es si va a llover o no en la Ciudad de México el jueves 11, sino a qué hora. En este aspecto, aunque aún no hay datos suficientes para señalar el clima preciso durante la inauguración, se anticipa que hacia el mediodía la ciudad presente un cielo parcialmente nublado.