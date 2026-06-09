¿Cómo Será el Clima el Jueves 11 de Junio, Día de la Inauguración del Mundial 2026?

¿Habrá lluvia, habrá sol? ¿Cómo será el clima durante la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México? Aquí la respuesta

Estadio Banorte, sede del Mundial 2026¿Lloverá en la inauguración del Mundial 2026? Foto: Cuartoscuro

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El Mundial 2026 inicia en CDMX bajo cielos nublados y posibles lluvias. ¿Cómo afectará el clima el partido inaugural? Conoce los detalles.

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