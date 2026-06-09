¿Hay Doble No Circula 10 de Junio 2026 en CDMX-Edomex? Carros con Restricción Antes del Mundial

El inicio de la fiesta mundialista está a la vuelta de la esquina y dado que se celebrará en la capital del país, muchas personas se preguntan si aplicarán restricciones a la circulación en CDMX y Edomex. Por lo que en N+ te aclaramos si hay Doble Hoy No Circula para el 10 de Junio 2026, así como qué placas y engomados se quedan en casa en el miércoles previo a la Inauguración del Mundial.

Entre las medidas que ha tomado el Gobierno de México para fomentar la movilidad y promover el goce de la fiesta mundialista, se dio a conocer que por Decreto Oficial el 11 de junio se suspenderán las clases y habrá Home Office para los trabajadores.

Hasta las 14:00 horas de este martes, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada se reportaba como buena, sin riesgos de posible activación de Contingencia Ambiental.

Entonces, ¿hay Doble Hoy No Circula el 10 de Junio 2026 en CDMX-Edomex?

Dado que no hay un alto índice de contaminantes que derive en la activación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, las autoridades capitalinas tampoco han determinado poner en marcha el Doble Hoy No Circula para este miércoles 10 de Junio 2026 en Ciudad de México y el Estado de México.

De modo que el programa Hoy No Circula operará en su versión normal para el día previo a la Inauguración del Mundial 2026 en la sede Ciudad de México.

¿Cómo aplica Hoy No Circula miércoles 10 de junio 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Ciudad de México, (Sedema) este miércoles deberán dejar de transitar aquellos vehículos que cumplan las siguientes condiciones:

Engomado ROJO, terminación de placa 3 y 4, hologramas 1 y 2.

Por lo que si tu vehículo cumple con estas características debe quedarse en casa para evitar que te hagas acreedor a una multa ambiental. Aunque, hay una serie de vehículos que sí podrán circular libremente pese a la restricción vehicular.

Lista de Autos que Libran Hoy No Circula 10 de Junio 2026

Motocicletas.

Vehículos con Holograma "00" y "0".

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matricula de antiguo.

Vehículos que porten holograma "Exento".

Vehículos que porten constancia "Permiso Especial". para Circular, y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia "Autorregulación".

Vehículos con Placas para Personas con Discapacidad.

¿A Qué Hora acaba el Hoy No Circula 10 de Junio 2026?

Si tu auto es uno de los que quedaron varados por la aplicación del programa en Ciudad de México y el Estado de México, debes saber que aplica entre las 05:00 y 22:00 horas del día en curso.

Por lo que será después de las 22:00 horas cuando podrás circular con normalidad.

SARR