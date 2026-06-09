¿A Qué Hora Inicia la Inauguración del Mundial 2026 y Dónde Ver la Ceremonia EN VIVO?

La espera terminó para millones de aficionados al futbol y a la música alrededor del mundo. El Mundial 2026 está listo para arrancar con una ceremonia inaugural que promete convertirse en uno de los eventos deportivos y musicales más importantes del año.

México será el encargado de abrir oficialmente la Copa del Mundo con un espectáculo lleno de música, cultura y grandes invitados internacionales, antes del primer partido del torneo.

Si no quieres perderte ningún detalle, te contamos a qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026, dónde verla en vivo y quiénes serán los artistas invitados.

¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realizará el jueves 11 de junio desde el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, donde arrancará la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El espectáculo comenzará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), aproximadamente 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas.

Además, esta edición marcará un momento histórico, pues será la primera Copa Mundial con 48 selecciones participantes y México volverá a ser protagonista como sede inaugural del torneo.

¿Dónde ver en vivo la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados que quieran seguir la ceremonia desde casa podrán verla a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

En México, la transmisión de la inauguración del Mundial 2026 estará disponible por:

Las Estrellas

Canal 5

TUDN

ViX

Estas señales también transmitirán la previa y el partido inaugural del torneo.

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

Como parte del espectáculo de apertura, la FIFA preparó una ceremonia que mezclará música, danza y elementos representativos de la cultura mexicana.

Entre los artistas confirmados para presentarse en la inauguración del Mundial 2026 se encuentran:

Shakira

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Tyla

La presentación musical será parte de la celebración oficial que dará inicio al torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo.

¿Dónde será la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia tendrá lugar en el Estadio Banorte, en Ciudad de México, recinto que volverá a hacer historia al recibir una inauguración mundialista después de haber sido escenario de momentos emblemáticos en las ediciones de 1970 y 1986.

Con música, espectáculo y el regreso del futbol más importante del planeta, la inauguración del Mundial 2026 será el punto de partida de más de un mes de partidos y celebraciones alrededor del mundo.

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