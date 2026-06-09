¿A Qué Hora Inicia la Inauguración del Mundial 2026 y Dónde Ver la Ceremonia EN VIVO?

Conoce a qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026, dónde ver la ceremonia en vivo, horarios de transmisión y qué artistas cantarán en el evento.

A Qué Hora Es Inauguración Mundial 2026 Dónde Ver Ceremonia Transmisión Evento MéxicoFotos: GettyImages

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¡El Mundial 2026 arranca en México! No te pierdas la inauguración con Shakira y más artistas. Descubre cómo verlo en vivo y a qué hora empieza.

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